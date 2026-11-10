Desamparados, a 35 años de su último título: los campeones de 1991 revivieron la hazaña y sueñan con cortar la sequía

Sportivo Desamparados está ante una oportunidad histórica. Este martes, desde las 21.30, enfrentará a Atlético Minero en el Estadio San Juan del Bicentenario, en una Superfinal que puede ponerle fin a una sequía de 35 años sin títulos oficiales de la Liga Sanjuanina de Fútbol. La última vez que el Víbora celebró una consagración fue en 1991 , cuando un equipo integrado mayoritariamente por jugadores surgidos de sus inferiores consiguió una campaña inolvidable.

En la previa de ese encuentro decisivo, DIARIO DE CUYO reunió a varios de los protagonistas de aquella última conquista oficial. Entre abrazos, risas, recuerdos y anécdotas, los exfutbolistas volvieron a encontrarse para reconstruir una campaña que quedó grabada en la memoria de Desamparados. Pato Mallea, Julio González, Marcelo "Chiche" Castro y Ricardo "Ricky" Moya fueron algunas de las voces que permitieron volver a aquel 1991, un año en el que el Víbora no solamente se consagró campeón, sino que también consiguió una de las campañas más recordadas de su historia reciente.

El reencuentro tuvo también un momento especial para recordar a quienes ya no están, como Ernesto "Polaco" Sarmiento, y a otros compañeros que tomaron distancia geográfica, como el "Bocha" Silva, radicado desde hace años en España. Sin embargo, el vínculo entre aquellos futbolistas permanece intacto. La mayoría sigue viviendo en San Juan, mantiene contacto permanente y continúa ligada a la institución a través de los encuentros del fútbol senior.

Aquel plantel fue conducido por Luis Recúpero, con Horacio Villarruel como preparador físico, Víctor Plaza como masajista y el doctor Silvio Casella. La base del equipo estaba integrada mayoritariamente por futbolistas surgidos de las divisiones inferiores del club, un aspecto que sus protagonistas consideran fundamental para explicar el éxito deportivo.

Entre los exjugadores que participaron del reencuentro estuvieron Oscar "Pato" Mallea (58), Marcelo "Tribilín" Bustos (58), Carlos "Carlitos" Campos (62), José María "Mosquito" Guevara (56), Mario Artés (55), Marcelo "Chiche" Castro (55), Enrique Galletti (54), Jorge Gatica (56), Julio González (57), Andrés García (55), Daniel Moya (57), Marcelo "Tute" López (54), Alejandro Molina (56) y Ricardo Moya (62). También estuvo presente Horacio Villarruel (68), quien formó parte del cuerpo técnico desde la preparación física.

"Todos éramos de inferiores del club. Creo que el único refuerzo fue Carlos Campos, que venía de Colón Junior. El resto éramos todos del club", recordó González, quien destacó la influencia del entrenador para transformar al equipo y fortalecer los vínculos entre sus integrantes.

La campaña quedó marcada por números extraordinarios. Marcelo "Chiche" Castro recordó que el equipo consiguió los dos campeonatos y permaneció 14 meses invicto, con apenas una derrota. "La unidad del grupo fue el secreto para lograr eso", aseguró. Además, evocó especialmente el gol que convirtió en la definición del campeonato Oficial.

El recuerdo también tuvo un momento emotivo con Ricardo Moya, quien atravesaba un problema de salud de una de sus hijas durante aquella temporada. Después de superar esa situación, Luis Recúpero le dio la oportunidad de regresar para el último partido y terminó convirtiendo el segundo gol de la consagración. "Yo hace rato quiero que dejemos de ser los últimos campeones oficiales. El club se lo merece y queremos que un nuevo equipo salga campeón", expresó Moya, quien también recordó con especial cariño a Ernesto "Polaco" Sarmiento, uno de los compañeros que ya falleció.

Las coincidencias con el equipo actual y una ilusión renovada

Los históricos encuentran varios puntos en común entre aquel plantel y el que hoy conduce Mauricio Del Cero. Principalmente, destacan la combinación de juventud y experiencia, además de la presencia de futbolistas formados en las inferiores de la institución. "Lo he visto muy bien al equipo. Los chicos, con mucha juventud, me hicieron recordar cuando nosotros jugábamos. Con humildad, trabajo y sacrificio se logran los objetivos", manifestó Castro.

Mallea y González también se mostraron identificados con el actual grupo y destacaron el crecimiento de los juveniles. La reciente consagración local y el buen presente deportivo alimentan la esperanza de que esta vez la historia tenga un desenlace diferente.

La espera de Desamparados tiene, además, una curiosa coincidencia histórica. El club consiguió su primer campeonato sanjuanino en 1928 y debió esperar 35 años para volver a consagrarse, algo que logró en 1963. Después llegaron títulos en 1966, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1983 y 1991.

La posibilidad de terminar con la sequía también estuvo cerca en 2018, cuando el Víbora ganó el Torneo de Invierno, pero perdió la Superfinal frente a Atenas y dejó escapar la oportunidad de volver a celebrar un título oficial.

Ahora, 35 años después de aquella última vuelta olímpica, el equipo tendrá otra oportunidad. Mientras los históricos mantienen viva la amistad y siguen representando al club en el fútbol senior, esperan que los dirigidos por Del Cero puedan escribir una nueva página dorada. "Espero que se nos dé, porque estos muchachos juegan muy bien y se lo merecen. El club y la gente merecen esta alegría", resumió Pato Mallea. Una frase que sintetiza el sentimiento de toda una generación que todavía espera dejar de ser recordada como la última que salió campeona. Hoy el club de Puyuta tendrá una nueva chance pero fútbol es fútbol y Minero con toda su experiencia, buscará impedirlo.