El sueño de ascenso vuelve a latir en Puyuta: Desamparados y Defensores de Justo Daract abren las semifinales

Hay noches que se juegan mucho más que 90 minutos. Y para Sportivo Desamparados, la de este domingo tendrá ese sabor especial de las grandes oportunidades, de los sueños que vuelven a encenderse y de una ilusión que empieza a sentirse cada vez más cerca. El Puyutano recibirá a Defensores de Belgrano de Justo Daract, San Luis, en el Estadio Serpentario, por el encuentro de ida de las semifinales de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur.

Desamparados rompió una sequía de ocho años: cuántas gestiones tuvieron que pasar para dejar atrás una etapa marcada por el dolor y la reconstrucción

En Puyuta saben que el camino todavía es largo, pero también que cada paso cuenta. El objetivo está claro: conseguir el ascenso al Torneo Federal A y devolver al club al lugar que su historia y su gente tanto anhelan. Para eso, el equipo de Mauricio Del Cero buscará hacerse fuerte en casa, con el aliento de una hinchada que vuelve a ilusionarse y que seguramente acompañará en gran número.

El presente invita a soñar. Desamparados llega después de superar a Unión de Villa Krause en la instancia anterior, con un global de 3 a 1. Tras igualar 1-1 en la ida, el conjunto puyutano se impuso 2-0 en el Serpentario, con dos goles de penal convertidos por Tomás Garro y Lucas Quiroga, para meterse entre los cuatro mejores de la región.

Pero la alegría no terminó ahí. El último jueves, el equipo sumó otro capítulo especial a su historia reciente al consagrarse campeón del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina, después de vencer a Minero. Un título que tuvo un significado especial: cortó una sequía de ocho años sin festejos locales y renovó la comunión entre el equipo y su gente. Ahora, además, tendrá la posibilidad de disputar la Superfinal ante el mismo rival para definir al campeón anual.

Con ese envión anímico, el plantel afrontará un nuevo desafío. Concentrados desde la tarde del sábado en un complejo de Villa Tacú, en Zonda, el once inicial terminará de confirmarse horas antes del encuentro. Mauricio Del Cero no se guardará nada. Sabiendo que tiene plantel largo sabe que puede poner lo mejor hoy y guardar fichas para la Superfinal que sería entre martes y miércoles.

Del otro lado estará Defensores de Belgrano, representante de Justo Daract y participante de la Liga de Villa Mercedes. El conjunto puntano llegó a San Juan el día previo al encuentro y se instaló en Ullum, con la intención de llevarse un resultado positivo que le permita definir la serie con ventaja en su provincia. El equipo puntano está disputando por segunda vez en su historia el certamen y tiene una historia digna, ya que después de 10 duros años en la segunda división puntana, el 2024 lograron el ascenso a la A Local y desde ese momento cosecharon dos títulos en la Liga Mercedina que lo clasificaron a jugar el Regional.

La revancha se jugará el próximo fin de semana en San Luis, probablemente en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes. El ganador de esta llave avanzará a la final de la Región Cuyo, donde se enfrentará al vencedor del cruce mendocino entre Argentino y Pacífico.

En cuanto al arbitraje del encuentro de esta noche en Puyuta, la cuaterna estará encabezada por el mendocino Matías Ariel Fernández Zapata, quien estará acompañado por Juan Pablo González, Maximiliano Czckil y Agustín Lira. Fernández ya dirigió a Sportivo en enero de 2025, cuando empató 1-1 ante Unión de Villa Krause por los cuartos de final del mismo certamen.

El gran presente Víbora

Los números también alimentan la ilusión puyutana. En ocho presentaciones, Sportivo consiguió cuatro victorias, tres empates y una derrota, con 12 goles a favor y apenas cinco en contra. Además, mantiene un registro positivo en condición de local: tres triunfos y una igualdad.

En ese recorrido hubo obstáculos y momentos que pusieron a prueba el carácter del equipo. Superó a La Totora de Candelaria en una serie marcada por las condiciones climáticas adversas, que tuvo como protagonista al arquero Joaquín Castillo, autor de un gol de tiro libre. También dejó en el camino a San Martín de Merlo y luego a Unión de Villa Krause.

Precios de entradas para una noche en Puyuta que promete cancha llena

El Serpentario volverá a ser escenario de una de esas noches en las que la historia, la pasión y la ilusión se encuentran. Para los hinchas, cada partido representa una oportunidad de acercarse un poco más a ese objetivo que moviliza a todo Puyuta.

Las entradas podrán adquirirse de manera online a través de AccesFan. También habrá venta presencial este domingo en la secretaría del club, de 10 a 17, y en las boleterías del estadio desde las 18.

Los socios tendrán ingreso gratuito a la popular, mientras que la platea baja costará $5.000 y la alta $10.000. Los menores, jubilados e integrantes de las inferiores, escuelitas de fútbol, futsal y fútbol femenino abonarán $10.000.

Para los no socios, la popular tendrá un valor de $15.000, la platea baja $20.000 y la platea alta $25.000. En el caso de menores y jubilados, los valores serán de $8.000 para la popular y $10.000 para la platea.

El sueño del Federal A sigue en marcha. Desamparados tiene por delante una semifinal exigente, pero también llega con confianza, con un título reciente bajo el brazo y con el respaldo de una camiseta que representa mucho más que un equipo de fútbol. Este domingo, en Puyuta, la ilusión volverá a jugar su partido.