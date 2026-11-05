Rubén Riveros será el árbitro para la final de alto voltaje entre Desamparados y Minero esta noche

A hora de la final de esta noche en el Estadio Bicentenario para la final entre Sportivo Desamparados y Atlético Minero, desde la Liga Sanjuanina dieron a conocer quién será el árbitro del encuentro que arrancará a las 21:30. Será el mismo árbitro del Apertura.
El choque definirá al campeón en 90 minutos, en caso de terminar empatado en el tiempo reglamentario, se resolverá de forma directa desde la definición por penales.
Para este plato fuerte de la Primera División, la Liga Sanjuanina confirmó a las autoridades encargadas del juego: Rubén Riveros será el juez principal, secundado por los asistentes Ignacio Aurtenechea y Alejo Palumbo, mientras que Martín Rivero desempeñará el rol de cuarto árbitro.
Venta de entradas
En lo relativo al expendio de entradas y la organización en el estadio, la dirigencia dispuso precios populares de $10.000 para las tribunas cabeceras y $15.000 para las plateas. Los simpatizantes de Desamparados ingresarán al sector norte (Popular Norte y Platea Baja Norte), en tanto que la parcialidad de Atlético Minero se ubicará en el sector sur (Popular Sur y Platea Baja Sur).
La fiesta del fútbol local se pondrá en marcha temprano, ya que a las 18:00 se disputará la gran final de Cuarta División entre Peñarol y Atenas. Este compromiso preliminar contará con el arbitraje de Cristian Neira —acompañado por Ruth Díaz, Cintia Nuñez y el cuarto juez Leonel Riofrío—, y tendrá a la hinchada del Bohemio ubicada en la Platea Alta Norte y a los seguidores del Mirasol en la Platea Alta Sur.