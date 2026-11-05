Rubén Riveros será el árbitro para la final de alto voltaje entre Desamparados y Minero esta noche

Riveros será el árbitro para el mano a mano por el título del Clausura esta noche desde las 21.30. El detalle sobre la venta de entradas.

A hora de la final de esta noche en el Estadio Bicentenario para la final entre Sportivo Desamparados y Atlético Minero, desde la Liga Sanjuanina dieron a conocer quién será el árbitro del encuentro que arrancará a las 21:30. Será el mismo árbitro del Apertura.

El choque definirá al campeón en 90 minutos, en caso de terminar empatado en el tiempo reglamentario, se resolverá de forma directa desde la definición por penales.

Para este plato fuerte de la Primera División, la Liga Sanjuanina confirmó a las autoridades encargadas del juego: Rubén Riveros será el juez principal, secundado por los asistentes Ignacio Aurtenechea y Alejo Palumbo, mientras que Martín Rivero desempeñará el rol de cuarto árbitro.

Venta de entradas En lo relativo al expendio de entradas y la organización en el estadio, la dirigencia dispuso precios populares de $10.000 para las tribunas cabeceras y $15.000 para las plateas. Los simpatizantes de Desamparados ingresarán al sector norte (Popular Norte y Platea Baja Norte), en tanto que la parcialidad de Atlético Minero se ubicará en el sector sur (Popular Sur y Platea Baja Sur).