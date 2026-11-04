    • 4 de noviembre de 2026 - 08:30

    Desamparados y Minero: cuánto costarán las entradas y dónde se ubicará cada hinchada en la final del Clausura

    La Liga Sanjuanina confirmó los precios de los tickets y la distribución de las tribunas para la definición del Torneo Clausura. El encuentro se disputará este jueves 5 de noviembre, a las 21:30, en el Estadio San Juan del Bicentenario.

    Estadio del Bicentenario.

    Estadio del Bicentenario.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Vanessa Chaparro
    Por Vanessa Chaparro

    La expectativa crece de cara a la gran final del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Sportivo Desamparados y Atlético Minero se enfrentarán este jueves 5 de noviembre para definir al campeón del certamen y, en la previa del encuentro, quedaron establecidos los precios de las entradas y los sectores que ocupará cada parcialidad en el Estadio San Juan del Bicentenario.

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    Según lo informado por la organización, las entradas tendrán dos valores: la popular costará $10.000, mientras que la platea tendrá un precio de $15.000.

    Además, se confirmó cómo será la distribución de las hinchadas dentro del estadio. Los simpatizantes de Desamparados ocuparán la Popular Norte y la Platea Baja Norte, mientras que el público de Minero se ubicará en la Popular Sur y la Platea Baja Sur.

    La definición se jugará desde las 21:30 y tendrá frente a frente a dos equipos que buscarán quedarse con el título del segundo campeonato de la temporada del fútbol sanjuanino.

    La jornada futbolística comenzará más temprano, a las 18, con la final de Cuarta División entre Peñarol y Atenas. En cuanto a las ubicaciones, los hinchas de Peñarol estarán en la Platea Alta Norte y los de Atenas en la Platea Alta Sur.

    De esta manera, el Bicentenario será escenario de una doble definición que tendrá como plato fuerte el choque entre Desamparados y Minero, con el título del Clausura en juego.

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