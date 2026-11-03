El rival de Desamparados lanzó una campaña para poder costear el viaje desde Justo Daract a San Juan

En las redes sociales del club puntano se replicó el pedido. Es la primera vez que la institución saldrá de esa provincia y será ni más ni menos que en una semifinal ante Desamparados.

La clasificación a semifinales del Regional Amateur representa un hecho histórico para Defensores de Belgrano, pero también un desafío económico. Por primera vez en sus 79 años de vida, el club de Justo Daract deberá salir de la provincia de San Luis para disputar una instancia del Torneo Regional Federal Amateur frente a Sportivo Desamparados.

Ante los gastos que implica el traslado, la institución lanzó un pedido de ayuda y colaboración para reunir los fondos necesarios para viajar a San Juan y enfrentar a Sportivo Desamparados. A través de sus redes sociales, el club convocó a hinchas, vecinos y colaboradores a sumarse para acompañar al equipo en este momento especial.

La institución busca que el sueño deportivo pueda continuar y que el equipo tenga la posibilidad de representar a Justo Daract en una semifinal que ya quedó marcada en su historia.

El primer encuentro entre Desamparados y Defensores de Belgrano de Justo Daract será este fin de semana en Puyuta, cuando se desarrolle el encuentro de ida de las semifinales de la Región Cuyo. La revancha será una semana después en la localidad puntana.