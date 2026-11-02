Sin margen de error: Desamparados y Unión buscan el pasaje a semifinales y alimentar el sueño de Federal A

Noche de pura tensión, historia y definición en Puyuta . Sportivo Desamparados y Atlético Unión de Villa Krause volverán a verse las caras este lunes a partir de las 21:30 en el estadio El Serpentario, para definir el pase a las semifinales de la Región Cuyo en el Torneo Regional Federal Amateur . Una serie abierta en la que solo uno mantendrá con vida la ilusión de conseguir el ansiado ascenso al Torneo Federal A.

El equipo Senior de Desamparados recibe a Sportivo Pampeano por los octavos de final de la Copa Federal

El encuentro llega tras el 1-1 registrado en el partido de ida disputado en el Estadio Bicentenario -donde Unión hizo de local por sanción a su cancha-, con goles de Nahuel Rodríguez para el Azul y Daniel Castro para el Víbora. En caso de persisitir la igualdad al cabo de los 90 minutos, la llave se resolverá mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.

Cabe recordar que la revancha debió reprogramarse para este lunes por la noche debido a la falta de efectivos policiales el domingo, afectados al operativo de seguridad de la competencia internacional Ironman San Juan.

Desamparados, conducido técnicamente por Federico Del Cero, hará valer la ventaja deportiva que obtuvo por finalizar en lo más alto de su grupo en la primera ronda para definir la llave en su cancha y ante su público . El plantel puyutano concentró desde anoche en un complejo de cabañas de Villa Tacú y afrontará el choque tras haber eliminado entre semana a Marquesado para meterse en la final del Clausura de la Liga Sanjuanina.

Por su parte, el equipo dirigido por "Cachilo" Magallanes arriba con mayor descanso físico tras una semana larga de preparación. El Azul buscará dar el batacazo en reducto ajeno y romper la racha: este será el séptimo enfrentamiento del año entre ambos (contando Regional y liga local), con un historial de dos triunfos para Sportivo y cuatro empates. Para Unión, representa la oportunidad perfecta para sellar su primera victoria del año ante el Víbora.

El vencedor de este cruce avanzará a la Cuarta Ronda, donde se medirá contra Defensores de Belgrano de Justo Daract (San Luis) que anoche venció a San Martín de Villa de Merlo. El primer duelo será en San Juan el domingo 8, mientras que la definición se dará en la provincia puntana el domingo 15 de noviembre.

No es un partido más. Es la cita con el destino que el fútbol sanjuanino venía esperando. En 90 minutos -o en la dramática tanda de penales- se escribirá una página dorada en la historia de uno de los dos gigantes locales. El Serpentario será testigo de una nueva batalla entre dos equipos sanjuaninos que se armaron para dar pelear y soñar -porque no-, con regresar al Federal A. Hoy el que avance, dará un paso más a ese objetivo.

Operativo, terna arbitral y venta de entradas

El partido contará únicamente con la presencia de público local. La terna arbitral designada proviene de Oncativo (Córdoba) y estará encabezada por el juez principal Leandro Domínguez, secundado por los asistentes Rodrigo Frías y Octavio Manuel Mansilla, con Lautaro Sisterna como cuarto árbitro.

La venta anticipada de entradas continúa este lunes en la secretaría del club de 11:00 a 18:00, mientras que a partir de las 19:00 la atención se trasladará a las boleterías del estadio hasta el comienzo del partido. En cuanto a los precios de las entradas, serán los siguientes:

Socios: Popular sin cargo, Platea Baja $5.000 y Platea Alta $10.000. Jubilados y menores socios entran gratis a popular y plateas. Deportistas de inferiores y disciplinas del club abonarán $10.000.

No socios: Popular $15.000, Platea Baja $20.000 y Platea Alta $25.000. Jubilados y menores no socios: $8.000 (Popular) y $10.000 (Platea).