Desamparados-Unión: una terna cordobesa dirigirá la revancha del clásico sanjuanino por el Regional Amateur

Leandro Domínguez será el árbitro principal del duelo por la Tercera Ronda de la Región Cuyo el lunes próximo en Puyuta. El juez ya tiene un antecedente dirigiendo a Unión.

El clásico sanjuanino entre Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause ya tiene árbitros confirmados para la revancha por la Tercera Ronda de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur. Este miércoles se conoció que Leandro Domínguez, de la Liga de Oncativo, Córdoba, será el encargado de impartir justicia en un encuentro que definirá la continuidad de uno de los dos equipos en la competencia.

La serie llega igualada 1-1, luego del empate registrado en el partido de ida, disputado en el Bicentenario (Nahuel Rodríguez anotó para el Azul, Daniel Castro igualó para Sportivo). Con ese resultado, la definición quedó abierta y el choque de vuelta promete un marco de tensión futbolística en el estadio de Sportivo Desamparados, en Puyuta.

En un primer momento, el encuentro estaba previsto para el domingo. Sin embargo, la falta de efectivos policiales disponibles por el operativo de seguridad del Ironman obligó a postergar el partido. Finalmente, la revancha se disputará el lunes a las 21.30, en cancha de Desamparados.

Terna arbitral de Córdoba y con un antecedente en Villa Krause La terna arbitral será íntegramente de Oncativo, Córdoba. Además de Domínguez como juez principal, Rodrigo Frías será el primer asistente, Octavio Manuel Mansilla el segundo asistente y Lautaro Sisterna cumplirá la función de cuarto árbitro.

Domínguez cuenta con antecedentes recientes en partidos de la Región Cuyo de este certamen federal. Entre ellos, dirigió el encuentro en el que Unión de Villa Krause venció 2-1 a FADEP, un antecedente que lo vincula con la campaña del conjunto rawsino en el torneo.