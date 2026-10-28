    • 28 de octubre de 2026 - 18:11

    Desamparados-Unión: una terna cordobesa dirigirá la revancha del clásico sanjuanino por el Regional Amateur

    Leandro Domínguez será el árbitro principal del duelo por la Tercera Ronda de la Región Cuyo el lunes próximo en Puyuta. El juez ya tiene un antecedente dirigiendo a Unión.

    Leandro Domínguez dirigirá Desamparados-Unión.

    Leandro Domínguez dirigirá Desamparados-Unión.

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    Diario de Cuyo | Vanessa Chaparro
    Por Vanessa Chaparro

    El clásico sanjuanino entre Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause ya tiene árbitros confirmados para la revancha por la Tercera Ronda de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur. Este miércoles se conoció que Leandro Domínguez, de la Liga de Oncativo, Córdoba, será el encargado de impartir justicia en un encuentro que definirá la continuidad de uno de los dos equipos en la competencia.

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    La serie llega igualada 1-1, luego del empate registrado en el partido de ida, disputado en el Bicentenario (Nahuel Rodríguez anotó para el Azul, Daniel Castro igualó para Sportivo). Con ese resultado, la definición quedó abierta y el choque de vuelta promete un marco de tensión futbolística en el estadio de Sportivo Desamparados, en Puyuta.

    Terna arbitral de Córdoba y con un antecedente en Villa Krause

    La terna arbitral será íntegramente de Oncativo, Córdoba. Además de Domínguez como juez principal, Rodrigo Frías será el primer asistente, Octavio Manuel Mansilla el segundo asistente y Lautaro Sisterna cumplirá la función de cuarto árbitro.

    Domínguez cuenta con antecedentes recientes en partidos de la Región Cuyo de este certamen federal. Entre ellos, dirigió el encuentro en el que Unión de Villa Krause venció 2-1 a FADEP, un antecedente que lo vincula con la campaña del conjunto rawsino en el torneo.

    Con el marcador global empatado, el clásico tendrá una revancha determinante para las aspiraciones de ambos equipos. Desamparados buscará hacer valer su localía en Puyuta, mientras que Unión intentará conseguir un resultado que le permita avanzar a la siguiente instancia del Regional Amateur.

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