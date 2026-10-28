    • 28 de octubre de 2026 - 10:57

    Por falta de policías, se postergó el partido de Desamparados-Unión por el Regional y se suspendió la final de la B

    La Policía no podrá brindar seguridad por los eventos de gran magnitud del 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre.

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    La Liga Sanjuanina de Fútbol informó mediante un comunicado oficial que las finales de la Primera División “A” y de la Divisional “B” quedan postergadas. El motivo es que, por la realización de eventos de gran magnitud en la provincia durante los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, la Policía de San Juan notificó la imposibilidad de prestar el servicio de cobertura de seguridad necesario para el desarrollo de los partidos.

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    Qué finales se postergan

    • Divisional “B”: la final la animarán Libertad Juvenil y Villa Obrera.
    • Primera División “A”: Minero espera por el ganador de la semifinal entre Desamparados y Marquesado, que se juega esta noche, a las 21.

    Fecha y horario, en las próximas horas

    Desde la Liga indicaron que en las próximas horas se darán a conocer la fecha, el horario y la reprogramación oficial de ambos encuentros. El comunicado, firmado por la Mesa Directiva, agradeció la comprensión de clubes, medios de comunicación, protagonistas y público en general.

    Otro partido reprogramado: Desamparados vs. Unión

    En paralelo, ya quedó definido el nuevo día para el cruce por el Torneo Regional entre Desamparados y Unión:

    • Día: lunes 2 de noviembre
    • Hora: 21:30
    • Cancha: Desamparados

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