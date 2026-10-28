Por falta de policías, se postergó el partido de Desamparados-Unión por el Regional y se suspendió la final de la B

La Liga Sanjuanina de Fútbol informó mediante un comunicado oficial que las finales de la Primera División “A” y de la Divisional “B” quedan postergadas. El motivo es que, por la realización de eventos de gran magnitud en la provincia durante los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, la Policía de San Juan notificó la imposibilidad de prestar el servicio de cobertura de seguridad necesario para el desarrollo de los partidos.