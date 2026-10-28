    • 28 de octubre de 2026 - 08:53

    San Martín tiene un mes para definir su conducción: Miadosqui confirmó que no continuará como presidente

    La Asamblea General Ordinaria aprobó los primeros tres puntos del orden del día y pasó a cuarto intermedio hasta el 27 de noviembre, cuando los socios deberán resolver los puntos pendientes.

    San Martín de San Juan.

    San Martín de San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El futuro institucional del Club Atlético San Martín tendrá un capítulo decisivo el próximo 27 de noviembre. Este martes 27 de octubre, por la tarde-noche, se realizó la Asamblea General Ordinaria, en la que se aprobaron los puntos 1, 2 y 3 del orden del día, mientras que las demás definiciones quedaron pendientes.

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    La Asamblea resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el 27 de noviembre, a las 21, cuando los socios deberán avanzar sobre los puntos 4 al 7. De esta manera, la institución tendrá un mes para resolver cuestiones centrales de su conducción dirigencial.

    El escenario genera preocupación: si no se alcanza una resolución en la próxima convocatoria, San Martín podría quedar acéfalo, una situación que representaría un serio problema para la vida institucional del club.

    En medio de las definiciones, Jorge Miadosqui volvió a confirmar que no continuará al frente de la institución. El actual presidente aseguró que durante el próximo mes habrá un nuevo titular y sostuvo que no se llegará a una instancia en la que el club quede a la deriva.

    Sus declaraciones ponen el foco en la necesidad de encontrar una conducción capaz de afrontar el momento deportivo e institucional que atraviesa el Verdinegro. La elección de las futuras autoridades será clave para garantizar la continuidad institucional y encaminar el rumbo de la entidad de Concepción.

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