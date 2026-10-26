San Martín se juega el año en una conflictiva visita a Nueva Chicago

Este lunes, desde las 13, sin público, el Verdinegro irá por tres puntos decisivos para aspirar al Reducido.

No hay margen para pensar ni siquiera en el empate. Es ganar o ganar. Así se le presenta este lunes al Atlético San Martín que se jugará una de sus últimas cartas en Mataderos, visitando a Nueva Chicago desde las 13 por la fecha 35 de la Primera Nacional.

San Martín, que viene de empatar como local ante Temperley, perdió la opción de depender de si mismo en la definición por la última plaza al Reducido que buscará el segundo ascenso. Ahora, además de sus resultados en éstos dos últimos capítulos finales, el Verdinegro tendrá que ver que pasa con Maipú de Mendoza, con Rafaela y hasta con San Martín de Tucumán.

Pero claro, lo que le sirve solamente es primero ganar y ante el conflictuado Nueva Chicago, San Martín tendrá que dar la prueba de carácter para demostrar que se merece su lugar entre los 8 mejores de la Zona B. En la previa, los problemas que rodean al Torito de Mataderos, pone a San Martín en la posición de favorito pero la Primera Nacional no admite mucho de eso, porque todo es demasiado parejo.

San Martín no podrá contar con Julian Marchio, suspendido por tres fechas tras su expulsión con Temperley pero teien recambio y se rearmará en defensa con la probable presencia de Cocca como segundo zaguero. El resto, a excepción de Seba González, está en plenitud y con eso intentará dar un golpe de efecto en un momento límite de la Primera Nacional.

La solidez de Díaz Robles en el arco, la regularidad de Nadalín en el lateral derecho, la presencia de Mercado en el medio y la potencia goleadora de Funez en el ataque son las señales de identidad de un San Martín que entrará con toda la presión de buscar un triunfo para sostener sus esperanzas.