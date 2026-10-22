San Martín visitará a Nueva Chicago el lunes al mediodía y sin público local

La medida es efecto por los incidentes de la fecha pasada ante Gimnasia de Jujuy. Dirigirá el árbitro Pablo Giménez.

Especial. San Martín tuvo una temporada particular con Chicago. En San Juan, el partido se jugó en dos fechas. Ahora, en Mataderos, será sin público local.

En un tramo crucial para todos en la Primera Nacional, Atlético San Martín confirmó que su partido ante Nueva Chicago por la fecha 35 de la Zona B será este lunes a partir de las 13 sin asistencia de público local. Un golpe durísimo para el Torito de Mataderos que hoy está en descenso y pelea por la permanencia.

San Martín llega apurado, necesitado y casi obligado a una victoria. Está un punto por debajo de Maipú en la zona de Reducido y tendrá que ganar en Mataderos primero y esperar el resultado del Cruzado que recibirá en Mendoza al descendido Guemes de Santiago del Estero.

Nueva Chicago atraviesa horas difíciles y el panorama parece oscurecerse cada vez más. Luego de los incidentes registrados dentro del estadio en la derrota ante Gimnasia de Jujuy, el Torito jugará a puertas cerradas su próximo encuentro, programado para el lunes 26 de octubre a las 13 horas.

La medida sería una consecuencia de los hechos ocurridos en la última jornada, que tuvieron como escenario la tribuna local y el enfrentamiento entre integrantes de la barra en las inmediaciones con registros que quedaron grabados en las cámaras de seguridad. De esta manera, el conjunto de Mataderos afrontaría un compromiso clave sin el acompañamiento de su gente, en un tramo decisivo de la temporada.

En lo futbolístico, Chicago quedó seriamente comprometido con el descenso y necesita sumar con urgencia para salir de una situación que amenaza con terminar de la peor manera. La derrota ante el Lobo jujeño profundizó las preocupaciones y dejó al equipo en zona roja.