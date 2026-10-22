San Martín visitará a Nueva Chicago el lunes al mediodía y sin público local

En un tramo crucial para todos en la Primera Nacional, Atlético San Martín confirmó que su partido ante Nueva Chicago por la fecha 35 de la Zona B será este lunes a partir de las 13 sin asistencia de público local. Un golpe durísimo para el Torito de Mataderos que hoy está en descenso y pelea por la permanencia.
San Martín llega apurado, necesitado y casi obligado a una victoria. Está un punto por debajo de Maipú en la zona de Reducido y tendrá que ganar en Mataderos primero y esperar el resultado del Cruzado que recibirá en Mendoza al descendido Guemes de Santiago del Estero.
Nueva Chicago atraviesa horas difíciles y el panorama parece oscurecerse cada vez más. Luego de los incidentes registrados dentro del estadio en la derrota ante Gimnasia de Jujuy, el Torito jugará a puertas cerradas su próximo encuentro, programado para el lunes 26 de octubre a las 13 horas.
La medida sería una consecuencia de los hechos ocurridos en la última jornada, que tuvieron como escenario la tribuna local y el enfrentamiento entre integrantes de la barra en las inmediaciones con registros que quedaron grabados en las cámaras de seguridad. De esta manera, el conjunto de Mataderos afrontaría un compromiso clave sin el acompañamiento de su gente, en un tramo decisivo de la temporada.
En lo futbolístico, Chicago quedó seriamente comprometido con el descenso y necesita sumar con urgencia para salir de una situación que amenaza con terminar de la peor manera. La derrota ante el Lobo jujeño profundizó las preocupaciones y dejó al equipo en zona roja.
A los malos resultados se le suma una crisis dirigencial que tampoco encuentra respuestas y un clima de creciente tensión alrededor de la institución. En ese escenario, los incidentes y la posible sanción aparecen como un nuevo golpe para un club que necesita tranquilidad para concentrarse en la pelea por la permanencia.
DIRIGE GIMENEZ
San Martín ya conoce el juez del trascendental choque contra Chicago y será el juez Pablo Giménez el que dirija el partido. El bonaerense, profesor de Educación Física y ex-futbolista de Arsenal, no dirigió a San Martín en toda la temporada.
Zona A
Sábado 24 de octubre
16: Ferro vs Chaco For Ever // Javier Delbarba
19: Deportivo Madryn vs San Telmo // Fabrizio Llobet
21: Ciudad de Bolívar vs Colón // Lucas Cavallero
Domingo 25 de octubre
15.30: Almirante Brown vs Morón // Bruno Amiconi
15.30: Estudiantes vs Los Andes // Carlos Córdoba
16: Racing de Córdoba vs All Boys // Fernando Echenique
17: Mitre (SdE) vs Godoy Cruz // Federico Benítez
17: Central Norte vs Acassuso // Daniel Zamora
Lunes 26 de octubre
15.30: Defensores de Belgrano vs San Miguel // Yamil Possi
Zona B
Sábado 24 de octubre
15.30: Almagro vs Tristán Suárez // Nahuel Viñas
16: Quilmes vs San Martín (Tucumán) // Adrián Franklin
20: Colegiales vs Atlético de Rafaela // Juan Pablo Loustau
Domingo 25 de octubre
16: Patronato vs Agropecuario // Álvaro Carranza
16: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Atlanta // Gonzalo Pereira
16: Temperley vs Chacarita // Juan Cruz Robledo
17: Midland vs Gimnasia y Tiro (Salta) // Franco Acita
17: Deportivo Maipú vs Atlético Güemes (SdE) // Juan Ignacio Nebbietti
Lunes 26 de octubre
13: Chicago vs San Martín (San Juan) // Pablo Giménez