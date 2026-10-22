    • 22 de octubre de 2026 - 06:52

    San Martín visitará a Nueva Chicago el lunes al mediodía y sin público local

    La medida es efecto por los incidentes de la fecha pasada ante Gimnasia de Jujuy. Dirigirá el árbitro Pablo Giménez.

    Especial. San Martín tuvo una temporada particular con Chicago. En San Juan, el partido se jugó en dos fechas. Ahora, en Mataderos, será sin público local.

    Especial. San Martín tuvo una temporada particular con Chicago. En San Juan, el partido se jugó en dos fechas. Ahora, en Mataderos, será sin público local.

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    Por Ariel Poblete

    En un tramo crucial para todos en la Primera Nacional, Atlético San Martín confirmó que su partido ante Nueva Chicago por la fecha 35 de la Zona B será este lunes a partir de las 13 sin asistencia de público local. Un golpe durísimo para el Torito de Mataderos que hoy está en descenso y pelea por la permanencia.

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    San Martín llega apurado, necesitado y casi obligado a una victoria. Está un punto por debajo de Maipú en la zona de Reducido y tendrá que ganar en Mataderos primero y esperar el resultado del Cruzado que recibirá en Mendoza al descendido Guemes de Santiago del Estero.

    Nueva Chicago atraviesa horas difíciles y el panorama parece oscurecerse cada vez más. Luego de los incidentes registrados dentro del estadio en la derrota ante Gimnasia de Jujuy, el Torito jugará a puertas cerradas su próximo encuentro, programado para el lunes 26 de octubre a las 13 horas.

    La medida sería una consecuencia de los hechos ocurridos en la última jornada, que tuvieron como escenario la tribuna local y el enfrentamiento entre integrantes de la barra en las inmediaciones con registros que quedaron grabados en las cámaras de seguridad. De esta manera, el conjunto de Mataderos afrontaría un compromiso clave sin el acompañamiento de su gente, en un tramo decisivo de la temporada.

    En lo futbolístico, Chicago quedó seriamente comprometido con el descenso y necesita sumar con urgencia para salir de una situación que amenaza con terminar de la peor manera. La derrota ante el Lobo jujeño profundizó las preocupaciones y dejó al equipo en zona roja.

    A los malos resultados se le suma una crisis dirigencial que tampoco encuentra respuestas y un clima de creciente tensión alrededor de la institución. En ese escenario, los incidentes y la posible sanción aparecen como un nuevo golpe para un club que necesita tranquilidad para concentrarse en la pelea por la permanencia.

    DIRIGE GIMENEZ

    San Martín ya conoce el juez del trascendental choque contra Chicago y será el juez Pablo Giménez el que dirija el partido. El bonaerense, profesor de Educación Física y ex-futbolista de Arsenal, no dirigió a San Martín en toda la temporada.

    Zona A

    Sábado 24 de octubre

    16: Ferro vs Chaco For Ever // Javier Delbarba

    19: Deportivo Madryn vs San Telmo // Fabrizio Llobet

    21: Ciudad de Bolívar vs Colón // Lucas Cavallero

    Domingo 25 de octubre

    15.30: Almirante Brown vs Morón // Bruno Amiconi

    15.30: Estudiantes vs Los Andes // Carlos Córdoba

    16: Racing de Córdoba vs All Boys // Fernando Echenique

    17: Mitre (SdE) vs Godoy Cruz // Federico Benítez

    17: Central Norte vs Acassuso // Daniel Zamora

    Lunes 26 de octubre

    15.30: Defensores de Belgrano vs San Miguel // Yamil Possi

    Zona B

    Sábado 24 de octubre

    15.30: Almagro vs Tristán Suárez // Nahuel Viñas

    16: Quilmes vs San Martín (Tucumán) // Adrián Franklin

    20: Colegiales vs Atlético de Rafaela // Juan Pablo Loustau

    Domingo 25 de octubre

    16: Patronato vs Agropecuario // Álvaro Carranza

    16: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Atlanta // Gonzalo Pereira

    16: Temperley vs Chacarita // Juan Cruz Robledo

    17: Midland vs Gimnasia y Tiro (Salta) // Franco Acita

    17: Deportivo Maipú vs Atlético Güemes (SdE) // Juan Ignacio Nebbietti

    Lunes 26 de octubre

    13: Chicago vs San Martín (San Juan) // Pablo Giménez

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