    • 14 de octubre de 2026 - 18:02

    Felipe Viola será el árbitro de San Martín en el crucial partido contra Temperley

    El Verdinegro jugará este domingo contra el Gasolero desde las 18 en el Pueblo Viejo.

    Felipe Viola. El jóven árbitro de 31 años será el juez del partido del domingo entre San Martín y Temperley.

    Felipe Viola. El jóven árbitro de 31 años será el juez del partido del domingo entre San Martín y Temperley.

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    Por Ariel Poblete

    Se viene el partido más trascendental para el Atlético San Martín en este semestre. El domingo, contra Temperley, será ganar o ganar por la fecha 34 de la Primera Nacional y ya se conoció el árbitro que lo dirigirá: Felipe Viola. Será la primera oportunidad de Viola dirigiendo al Vedinegro.

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    Felipe Viola, nacido el 6 de julio de 1995 (31 años), que actualmente dirige partidos tanto en la Liga Profesional (Primera División) como en la Primera Nacional. Es hijo de Sergio Viola, un ex asistente de Primera División que actualmente desempeña un cargo en la Dirección Nacional de Arbitraje conducida por Federico Beligoy.

    Tras una trayectoria ascendente controlando finales del torneo reducido de la Primera B (2023 y 2024), hizo su debut oficial en la máxima categoría del fútbol argentino en julio de 2025, impartiendo justicia en un partido entre Newell's y Aldosivi.

    En el ámbito del fútbol de ascenso se ha ganado el apodo de "tarjeta fácil" debido a su alto promedio de amonestaciones. Suma más de 90 partidos profesionales arbitrados.

    En esta temporada 2026 ha dirigido 27 partidos oficiales, en los cuales mostró 159 tarjetas amarillas y 8 tarjetas rojas. Mantiene un promedio de casi 6 tarjetas por partido en la Primera Nacional

    LOS ARBITROS

    Fecha 34 - Zona A

    Sábado 17 de octubre

    15.30: Acassuso vs Deportivo Madryn // Juan Cruz Robledo

    15.30: San Miguel vs Ciudad de Bolívar // Bryan Ferreyra

    18: Colón vs Almirante Brown // Maximiliano Macheroni

    Domingo 18 de octubre

    15: Morón vs Mitre (SdE) // Javier Delbarba

    15.30: Los Andes vs All Boys // Yamil Possi

    16: Ferro vs Racing de Córdoba // Bruno Amiconi

    17: Chaco For Ever vs Central Norte // Fernando Espinoza

    18: Godoy Cruz vs Estudiantes // Fabrizio Llobet

    Lunes 19 de octubre

    15.30: San Telmo vs Defensores de Belgrano // Juan Pafundi

    Fecha 34 - Zona B

    Viernes 16 de octubre

    21: Atlético de Rafaela vs Quilmes // Maximiliano Manduca

    22: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Atlanta // Fernando Echenique

    Sábado 17 de octubre

    14.30: Chacarita vs Deportivo Maipú // Gonzalo Pereira

    15: Agropecuario vs Colegiales // Pablo Giménez

    15: Tristán Suárez vs Patronato // Gastón Monsón Brizuela

    Domingo 18 de octubre

    15.30: Chicago vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy) // Juan Pablo Loustau

    17: Atlético Güemes (SdE) vs Almagro // Joaquín Gil

    18: San Martín (San Juan) vs Temperley // Felipe Viola

    18.30: San Martín (Tucumán) vs Midland // Nelson Sosa

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