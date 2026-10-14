Felipe Viola será el árbitro de San Martín en el crucial partido contra Temperley

Se viene el partido más trascendental para el Atlético San Martín en este semestre. El domingo, contra Temperley, será ganar o ganar por la fecha 34 de la Primera Nacional y ya se conoció el árbitro que lo dirigirá: Felipe Viola. Será la primera oportunidad de Viola dirigiendo al Vedinegro.
Felipe Viola, nacido el 6 de julio de 1995 (31 años), que actualmente dirige partidos tanto en la Liga Profesional (Primera División) como en la Primera Nacional. Es hijo de Sergio Viola, un ex asistente de Primera División que actualmente desempeña un cargo en la Dirección Nacional de Arbitraje conducida por Federico Beligoy.
Tras una trayectoria ascendente controlando finales del torneo reducido de la Primera B (2023 y 2024), hizo su debut oficial en la máxima categoría del fútbol argentino en julio de 2025, impartiendo justicia en un partido entre Newell's y Aldosivi.
En el ámbito del fútbol de ascenso se ha ganado el apodo de "tarjeta fácil" debido a su alto promedio de amonestaciones. Suma más de 90 partidos profesionales arbitrados.
En esta temporada 2026 ha dirigido 27 partidos oficiales, en los cuales mostró 159 tarjetas amarillas y 8 tarjetas rojas. Mantiene un promedio de casi 6 tarjetas por partido en la Primera Nacional
LOS ARBITROS
Fecha 34 - Zona A
Sábado 17 de octubre
15.30: Acassuso vs Deportivo Madryn // Juan Cruz Robledo
15.30: San Miguel vs Ciudad de Bolívar // Bryan Ferreyra
18: Colón vs Almirante Brown // Maximiliano Macheroni
Domingo 18 de octubre
15: Morón vs Mitre (SdE) // Javier Delbarba
15.30: Los Andes vs All Boys // Yamil Possi
16: Ferro vs Racing de Córdoba // Bruno Amiconi
17: Chaco For Ever vs Central Norte // Fernando Espinoza
18: Godoy Cruz vs Estudiantes // Fabrizio Llobet
Lunes 19 de octubre
15.30: San Telmo vs Defensores de Belgrano // Juan Pafundi
Fecha 34 - Zona B
Viernes 16 de octubre
21: Atlético de Rafaela vs Quilmes // Maximiliano Manduca
22: Gimnasia y Tiro (Salta) vs Atlanta // Fernando Echenique
Sábado 17 de octubre
14.30: Chacarita vs Deportivo Maipú // Gonzalo Pereira
15: Agropecuario vs Colegiales // Pablo Giménez
15: Tristán Suárez vs Patronato // Gastón Monsón Brizuela
Domingo 18 de octubre
15.30: Chicago vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy) // Juan Pablo Loustau
17: Atlético Güemes (SdE) vs Almagro // Joaquín Gil
18: San Martín (San Juan) vs Temperley // Felipe Viola
18.30: San Martín (Tucumán) vs Midland // Nelson Sosa