Felipe Viola será el árbitro de San Martín en el crucial partido contra Temperley

El Verdinegro jugará este domingo contra el Gasolero desde las 18 en el Pueblo Viejo.

Felipe Viola. El jóven árbitro de 31 años será el juez del partido del domingo entre San Martín y Temperley.

Se viene el partido más trascendental para el Atlético San Martín en este semestre. El domingo, contra Temperley, será ganar o ganar por la fecha 34 de la Primera Nacional y ya se conoció el árbitro que lo dirigirá: Felipe Viola. Será la primera oportunidad de Viola dirigiendo al Vedinegro.

Felipe Viola, nacido el 6 de julio de 1995 (31 años), que actualmente dirige partidos tanto en la Liga Profesional (Primera División) como en la Primera Nacional. Es hijo de Sergio Viola, un ex asistente de Primera División que actualmente desempeña un cargo en la Dirección Nacional de Arbitraje conducida por Federico Beligoy.

Tras una trayectoria ascendente controlando finales del torneo reducido de la Primera B (2023 y 2024), hizo su debut oficial en la máxima categoría del fútbol argentino en julio de 2025, impartiendo justicia en un partido entre Newell's y Aldosivi.

En el ámbito del fútbol de ascenso se ha ganado el apodo de "tarjeta fácil" debido a su alto promedio de amonestaciones. Suma más de 90 partidos profesionales arbitrados.

En esta temporada 2026 ha dirigido 27 partidos oficiales, en los cuales mostró 159 tarjetas amarillas y 8 tarjetas rojas. Mantiene un promedio de casi 6 tarjetas por partido en la Primera Nacional