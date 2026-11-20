Mario Alberto Pacheco , exjugador de San Martín de San Juan y actual entrenador de fútbol, volvió a quedar involucrado en una causa judicial. Esta vez, acordó pagar $300.000 a un automovilista al que golpeó en el rostro durante una discusión ocurrida frente a una escuela , en pleno horario de salida de los alumnos.

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El hecho ocurrió el 25 de marzo de 2026, cerca del mediodía, en la intersección de calles Del Bono y Saavedra. Según la investigación del fiscal José Plaza , de la UFI Genérica, y la ayudante fiscal Belén Sánchez , Pacheco cruzaba la calle junto a su hijo cuando tuvo un incidente con Pablo Álvarez, quien circulaba en su automóvil.

La secuencia terminó con una agresión física. Primero, el exfutbolista golpeó el capó del vehículo y luego metió un brazo por la ventanilla para sacar una mochila que estaba en el interior. Ante esa situación, Álvarez detuvo la marcha, estacionó y descendió para reclamarle sus pertenencias.

La respuesta de Pacheco fue una trompada en el rostro. El impacto le provocó a la víctima un corte de aproximadamente tres centímetros en la frente, a la altura de los ojos. Tuvo que recibir atención médica y puntos de sutura. El examen médico determinó que necesitó 17 días para curarse y que sufrió siete días de incapacidad laboral.

El episodio fue presenciado por varias personas que estaban en las inmediaciones de la Escuela Fonseca. Entre los testigos se encontraba una agente de la Monitora Urbana, cuyo testimonio fue importante para reconstruir lo sucedido.

El acuerdo económico y el antecedente judicial

La causa llegó a una audiencia ante el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi, en la que Pacheco estuvo representado por el abogado defensor Maximiliano Páez Delgado.

Las partes acordaron una salida alternativa al conflicto: el entrenador deberá entregar $300.000 en efectivo, en un único pago, con fecha límite hasta el 5 de diciembre de 2026. El magistrado homologó el acuerdo.

Sin embargo, este no es el primer antecedente judicial del exfutbolista. En octubre de 2017, Pacheco había sido beneficiado con una suspensión de juicio a prueba (probation) en una causa tramitada en la Comisaría de la Mujer, en la que estaba imputado por lesiones leves y amenazas en un contexto de violencia de género.

De esta manera, nueve años después de aquel expediente, el actual director técnico volvió a pasar por los tribunales sanjuaninos, esta vez por la agresión a un conductor frente a un establecimiento educativo. Le pagará $300.000 y cerrará la causa con un sobreseimiento.