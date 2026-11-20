La investigación por la muerte de Franco Jara , de 31 años, sumó un estremecedor testimonio familiar. Su hermana, Yenifer Jara , relató las agresiones que, según denunció, sufrió el hombre durante el procedimiento policial y puso especial énfasis en la violencia que también habría padecido uno de sus hijos, de apenas 14 años.

Caso Franco Jara: tenso cruce entre el querellante y uno de los policías acusados en plena audiencia judicial

« Ese dolor que ese niño siente no se lo va a quitar nadie », expresó la mujer al referirse a las consecuencias que dejó el episodio en su sobrino. El adolescente habría intentado defender a su padre cuando los efectivos lo atacaban y terminó siendo golpeado por los uniformados. La jueza Mabel Moya dispuso que este viernes por la tarde, el menor declare en Cámara Gesell , tras el pedido de anticipo de prueba que hizo el fiscal Roberto Ginsberg .

Según la declaración de Yenifer, los policías no solamente agredieron a Franco dentro de la vivienda, sino también en el exterior. La mujer sostuvo que su hermano sufrió un derrame cerebral, fracturas en las costillas y perforaciones en los pulmones , lesiones que terminaron provocándole la muerte. Su fallecimiento dejó a cuatro hijos varones sin su padre.

Durante su relato, la hermana de la víctima también cuestionó la versión que los efectivos habrían presentado ante la Justicia respecto del ingreso a la propiedad.

Yenifer aseguró que existe un video filmado desde lejos en el que se observa a varios policías entrando a la vivienda, algo que contradice la postura de los uniformados, quienes habrían sostenido que no ingresaron al domicilio.

La mujer describió un importante despliegue policial, con integrantes de la división motorizada en la calle y otros efectivos dentro de la casa, donde habrían intentado reducir y esposar a Franco.

El adolescente declarará en Cámara Gesell

Otro de los aspectos más delicados de la denuncia tiene como protagonista al hijo de Franco, de 14 años. Según contó su tía, el adolescente intentó intervenir para defender a su padre y recibió golpes de los policías. Incluso, los efectivos habrían intentado esposarlo y trasladarlo detenido.

Por tratarse de un testigo presencial y menor de edad, la Fiscalía dispuso que declare en Cámara Gesell, para que su testimonio sea recibido bajo las condiciones correspondientes.

La declaración del adolescente podría aportar información clave para reconstruir lo sucedido durante el procedimiento que terminó con la vida de Franco Jara y esclarecer las responsabilidades de los efectivos involucrados.