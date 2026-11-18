Familiares y amigos del hombre de 31 años realizarán este jueves al mediodía una manifestación en reclamo de justicia.

Familiares, amigos y allegados de Franco Jara (31) anunciaron una movilización para este jueves a partir de las 12 horas en las puertas de Tribunales, en el marco del reclamo de justicia por su muerte ocurrida el pasado fin de semana en la Comisaría 18º de Albardón.

La protesta se desarrollará en paralelo a una instancia clave en la causa judicial que investiga la UFI Delitos Especiales: por primera vez se llevará a cabo la audiencia ante el juez con la presencia de los seis efectivos policiales detenidos, todos integrantes de la Unidad Coordinadora de Departamentales.

"Todo es por el pedido de Justicia por Franco Jara. ¡No aflojemos!", expresa el mensaje difundido por el entorno de la víctima para convocar a la comunidad sanjuanina a acompañar el reclamo frente al edificio judicial.

Seis policías en el banquillo y el resultado de la autopsia Durante la audiencia de este jueves, se aguarda que el Ministerio Público Fiscal exponga su teoría del caso y detalle cómo ocurrieron los hechos que derivaron en el fallecimiento de Jara, quien era padre de cuatro hijos de entre 7 y 14 años.

Los uniformados que llegan a esta instancia en calidad de detenidos son Emiliano Cabra, Matías Lucero, Juan Recio, Nicolás Godoy, Arnaldo Zalazar y Juan Eduardo Zamora.