Dos ciudadanas de nacionalidad china, identificadas como L.X.W. y W.Y.C. Ching, fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza luego de que agentes aduaneros descubrieran que intentaban abordar un vuelo con destino final a Dubái —previa escala en Río de Janeiro— transportando 13 cápsulas con casi cinco kilos de oro en polvo en su equipaje de mano.

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El procedimiento tuvo lugar el pasado viernes en el sector B de la nueva terminal de partidas internacionales, cuando personal de la Dirección Narcotráfico Aeropuertos de la Dirección General de Aduanas (DGA), organismo dependiente de ARCA, seleccionó a ambas pasajeras para una inspección de rutina.

Las mujeres, que viajaban con pasaportes expedidos por Hong Kong, despacharon equipaje y llevaban consigo una valija tipo carry-on y una mochila cada una. Al revisar el interior de las mochilas, los inspectores hallaron bolsas con cierre hermético que ocultaban envoltorios cilíndricos recubiertos con film transparente.

Ante la presunción inicial de que las cápsulas pudieran contener estupefacientes, los agentes aduaneros convocaron a dos testigos hábiles para presenciar la apertura y el peritaje. Sin embargo, al analizar el contenido, comprobaron que no se trataba de drogas, sino de una sustancia dorada de aspecto arenoso compatible con oro en polvo.

El pesaje oficial arrojó un total exacto de 4.807 gramos, divididos en dos lotes:

Primer conjunto: 5 cápsulas con un peso de 2.136 gramos.

Segundo conjunto: 8 cápsulas con un peso de 2.671 gramos.

De acuerdo con el informe técnico elaborado por la Aduana, el cargamento secuestrado tiene una valuación total de US$600.153,95, cifra que equivale a $927.537.929,72 según el tipo de cambio oficial aplicado en el expediente.

La pista del origen del oro y el silencio de las detenidas

Tras el secuestro del metal precioso, ambas pasajeras quedaron detenidas a disposición de la Justicia y se negaron a prestar declaración indagatoria.

Los investigadores avanzan ahora sobre la hipótesis de una maniobra de contrabando internacional, teniendo en cuenta tanto el ocultamiento de la mercadería como el destino final del viaje en Medio Oriente. Asimismo, la pesquisa busca determinar la procedencia ilícita del material: las principales líneas apuntan a que el oro podría haber sido extraído de la región del Amazonas en Brasil o provenir de yacimientos mineros de la Argentina.