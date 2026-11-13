Suspensión de vuelos en Estados Unidos: demoras e incertidumbre en el Aeropuerto de Ezeiza por la medida federal

Una fuerte incertidumbre y demoras comenzaron a registrarse este viernes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza debido a una medida de alcance federal dispuesta en Estados Unidos. La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la suspensión temporal de las salidas de vuelos en todo su territorio, una decisión que repercute de manera directa en los servicios internacionales programados desde Argentina hacia Norteamérica.

En las pantallas de la estación aérea ya empezaron a aparecer los primeros carteles de "demorado". El primer servicio afectado de la noche fue el vuelo DL114 de Delta con destino a Nueva York, programado originalmente para las 20:05 horas, el cual figura con retraso al igual que otras frecuencias inmediatas.

La medida imprevista altera por completo la operatoria nocturna en Ezeiza, donde una decena de aeronaves tenía previsto partir hacia distintos puntos de Estados Unidos. Las salidas programadas para la jornada incluyen:

21:30 - American Airlines - Miami (AA900)

21:30 - Delta - Atlanta (DL110)

22:05 - United Airlines - Houston (UA818)

22:30 - American Airlines - Dallas (AA996)

22:45 - Aerolíneas Argentinas - Miami (AR1302)

23:00 - American Airlines - Miami (AA934)

23:55 - United Airlines - Houston (UA832)

23:55 - American Airlines - Miami (AA908)

Desde American Airlines, una de las compañías con mayor presencia en la ruta, emitieron un comunicado antes de las 20 horas en el que detallaron el panorama: "La FAA ha suspendido temporalmente las salidas de vuelos en todo el país. Los vuelos que ya están en el aire pueden continuar hacia sus destinos. Nuestra operación se verá afectada durante el resto del día, dependiendo de cuánto tiempo permanezca vigente esta medida". Asimismo, aclararon que una vez que se levanten las restricciones, los equipos trabajarán para reubicar a los pasajeros a la brevedad. Sus dos primeras salidas de la noche ya fueron marcadas como demoradas en las terminales.

La situación de Aerolíneas Argentinas

Por su parte, desde la línea de bandera nacional indicaron que sus operaciones locales y de salida se encuentran "sin afectación por ahora", a la espera de la evolución que muestren los aeropuertos de destino en el norte del continente.

No obstante, el seguimiento se mantiene estricto debido a las aeronaves que ya se encuentran en pleno trayecto. Un ejemplo de ello es el vuelo AR1304 de Aerolíneas Argentinas, que se encontraba sobrevolando espacio aéreo de Colombia rumbo a Miami al momento exacto en que la autoridad aeronáutica estadounidense dictó las directivas operativas. Las autoridades aeroportuarias recomiendan a los pasajeros chequear el estado de sus vuelos antes de dirigirse a la terminal.