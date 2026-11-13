La FAA ordenó una suspensión nacional de todos los vuelos por problemas de comunicación

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes la suspensión a nivel nacional de todos los vuelos de salida debido a una "situación extraordinaria y motivos de seguridad", luego de que se registraran graves inconvenientes en las comunicaciones de los centros de control de tráfico aéreo.

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La medida de emergencia implica que las aeronaves que ya se encuentran en el aire tienen permitido aterrizar, pero ningún avión en tierra puede despegar hasta nuevo aviso.

Antes de la resolución a escala federal, el organismo había aplicado restricciones operativas en el tráfico aéreo de Chicago a raíz de las mismas complicaciones en los canales de comunicación. Minutos más tarde, la incidencia escaló hasta obligar a la paralización total de las operaciones de salida en los aeropuertos del país.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó el alcance de la medida a través de un mensaje en sus redes sociales:

"La FAA ha ordenado una parada en tierra a nivel nacional para todos los aeropuertos de Estados Unidos tras un problema de comunicaciones que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo de rutas. Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Publicaremos actualizaciones de inmediato a medida que dispongamos de información".

Por su parte, la autoridad aeronáutica informó que los vuelos internacionales que se encuentran en tránsito serán gestionados de manera individual, caso por caso, mientras los equipos técnicos intentan dar con el origen de la falla.

Un antecedente que retiene la memoria de seguridad

La decisión adoptada este viernes generó conmoción y máxima alerta en el sistema de transporte norteamericano debido a lo inusual de la medida.

Se trata de la segunda suspensión de vuelos a nivel nacional decretada en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. El único precedente de magnitud similar en las últimas dos décadas ocurrió en enero de 2023, cuando la FAA paralizó temporalmente los despegues domésticos durante casi dos horas a causa de un fallo en el sistema de notificación a pilotos.

Las autoridades federales mantienen el estado de máxima atención mientras se multiplican las demoras y los pasajeros aguardan definiciones en las aeroestaciones de todo el territorio estadounidense.