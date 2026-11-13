Funcionarios paraguayos que denunciaron al Ueno Bank, ahora presos por encubrimiento

Los mismos funcionarios del Banco Central de Paraguay (BCP) que diez días atrás se presentaron ante el Ministerio Público con más de 200 páginas de cargos contra Ueno Bank , se encuentran ahora detenidos .

La cúpula del ente regulador enfrenta a cusaciones de encubrimiento, omisión de controles y connivencia en el colapso financiero de la entidad , que afectó a más de un millón de cuentahabientes.

Documentación fiscal revela que los directivos del BCP conocían el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde diciembre de 2025 y no implementaron medidas. A pesar de las alertas recibidas en febrero de este año sobre el incumplimiento del plan de factibilidad y operaciones irregulares por aproximadamente 140 millones de dólares con empresas vinculadas al Grupo Vázquez, la entidad continuó captando depósitos del público.

La crisis se precipitó en la madrugada del 3 de noviembre, cuando el Directorio del BCP resolvió por unanimidad el cierre de Ueno Bank tras constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50%. Las autoridades prometieron la devolución de depósitos hasta el tope legal, equivalente a unos 228.300.000 guaraníes, a través del Fondo de Garantía de Depósitos en un plazo máximo de 15 días.

Carlos Carvallo Spalding , quien presidía el Banco Central de Paraguay, renunció el mismo día del colapso del Ueno Bank. La Fiscalía lo acusa de haber mentido al Senado y permitido que la entidad siguiera captando ahorros a pesar de las advertencias internas. Los cargos en su contra incluyen lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, y cumple prisión preventiva en la Agrupación Especializada.

Holger Insfrán, superintendente de Bancos, fue detenido el 12 de noviembre tras un allanamiento en su domicilio donde se incautaron numerosos documentos. Se le imputa haber omitido medidas cautelares y retrasado la comunicación formal al Directorio sobre la concentración crediticia de Ueno Bank con empresas vinculadas.

Miembros del Directorio investigados por encubrimiento y corrupción

Liana Caballero, con una extensa trayectoria en la institución y brevemente presidenta interina del BCP tras la salida de Carvallo, fue detenida en un allanamiento a su domicilio en Asunción. De forma simultánea, Miguel Mora, otro miembro titular que también ejerció la presidencia interina durante la crisis, fue aprehendido en su residencia de Luque.

Marco Aurelio González, ex procurador general y miembro del Directorio hasta el 4 de noviembre, presentó su renuncia un día después del colapso bancario. Si bien no se encontraba en su domicilio durante los allanamientos, se entregó horas más tarde y quedó a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. González había advertido públicamente sobre posibles consecuencias penales para los responsables de filtrar el informe confidencial que el BCP remitió al Senado.