La Fiscalía de Paraguay imputó a Santiago Peña por lesión de confianza y administración en provecho propio

La Fiscalía de Paraguay imputó este sábado al expresidente Santiago Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio , en el marco de la investigación por las irregularidades vinculadas con Ueno Bank. Además, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías que permanezca bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso.

De Ueno Bank al arresto de Santiago Peña: la ruta de la crisis que derribó al presidente de Paraguay

La imputación fue presentada después de que Peña compareciera ante la Fiscalía General del Estado para prestar declaración indagatoria. El exmandatario, que llegó bajo custodia y acompañado por sus abogados, optó por abstenerse de declarar después de conocer los hechos y las calificaciones jurídicas que los investigadores le atribuyen.

La misma medida alcanzó a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding , extitular del Banco Central del Paraguay. En su caso, además de lesión de confianza y administración en provecho propio, los fiscales le atribuyeron la presunta producción de documentos públicos de contenido falso .

La presentación fue realizada por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez , quienes integran el equipo que investiga el caso.

La causa contra Peña está identificada como N.º 92/2026 , caratulada “Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”. El expediente se abrió a partir de denuncias relacionadas con la administración, supervisión y manejo de recursos vinculados con Ueno Bank.

Durante las horas previas a la imputación, el fiscal Christian Benítez había anticipado que los principales delitos analizados eran precisamente administración en provecho propio y lesión de confianza, aunque aclaró que la investigación se encuentra en una etapa inicial y las calificaciones podrían modificarse o ampliarse si aparecen nuevos elementos.

En el caso del delito de lesión de confianza, la legislación paraguaya contempla una expectativa de hasta cinco años de prisión, que puede elevarse en los supuestos considerados especialmente graves.

La Fiscalía pidió prisión preventiva

Luego de formular la imputación, el Ministerio Público solicitó que Peña permanezca en prisión preventiva. La decisión definitiva, sin embargo, no corresponde a los fiscales sino al juez penal de Garantías que interviene en la causa.

Por ese motivo, jurídicamente Peña se encuentra imputado y con un pedido de prisión preventiva en su contra, pero la medida cautelar deberá ser resuelta por la Justicia.

La defensa del expresidente había anticipado que se opondría a una eventual privación de la libertad durante el proceso. Su abogado, Ricardo Preda, sostuvo que Peña se someterá a la investigación y argumentó que, a su criterio, no existen riesgos de fuga ni de obstrucción que justifiquen la medida más restrictiva.

Peña pasó la noche en un cuartel militar

La comparecencia de este sábado ocurrió pocas horas después de una jornada que modificó por completo la situación política y judicial del exmandatario.

Tras ser destituido por el Senado paraguayo, el Ministerio Público ordenó su detención. Inicialmente, fiscales y policías se trasladaron hasta su vivienda y dispusieron que permaneciera allí bajo custodia.

Sin embargo, durante la madrugada fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial ante la concentración de manifestantes frente a su domicilio y las dificultades para garantizar la seguridad en el lugar. Desde allí fue llevado este sábado hasta la sede central de la Fiscalía.

La audiencia inicialmente iba a desarrollarse en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, pero fue trasladada al edificio central del Ministerio Público por razones de seguridad.

Qué investiga la Justicia en el caso Ueno Bank

La investigación intenta determinar si existieron irregularidades en torno al funcionamiento y supervisión de Ueno Bank, entidad cuya crisis financiera desencadenó una profunda conmoción económica y política en Paraguay.

Uno de los aspectos bajo análisis es la relación entre el banco, distintas empresas vinculadas y organismos públicos que colocaron fondos en la entidad. También se investiga la actuación de funcionarios y autoridades encargadas de controlar el sistema financiero.

Peña ya había sido denunciado por presunta lesión de confianza en octubre de 2025 y esa presentación fue posteriormente ampliada a medida que aparecieron nuevos elementos relacionados con Ueno. La Fiscalía terminó abriendo formalmente la causa penal contra el entonces presidente durante la crisis de esta semana.

Carlos Carvallo también quedó en el centro del expediente por su anterior vinculación con el sector financiero y su posterior conducción del Banco Central paraguayo.

La situación judicial de Peña queda ahora a la espera de una decisión del Juzgado Penal de Garantías, que deberá determinar si acepta el pedido fiscal de prisión preventiva o dispone otra medida cautelar mientras continúa la investigación.