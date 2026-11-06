    • 6 de noviembre de 2026 - 08:49

    Juicio político en Paraguay: Santiago Peña pidió 72 horas de prórroga para preparar su defensa

    El presidente renunciante solicitó más tiempo para responder a las acusaciones en su contra. Cuestionó que le hayan otorgado menos de 12 horas para preparar su defensa.

    Santiago Peña, presidente de Paraguay.

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    A través de una nota formal dirigida al titular del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, cuestionó el escaso tiempo que le otorgaron para responder a las acusaciones y presentar las pruebas correspondientes.

    En el planteo, Peña consideró que disponer de menos de 12 horas para preparar su estrategia resulta insuficiente y no respeta las garantías de un proceso bajo los estándares de un Estado de derecho. Por ese motivo, pidió que se extienda el plazo para poder elegir un abogado de confianza y ejercer adecuadamente su defensa.

    El reclamo de Peña

    En el documento, el mandatario hizo referencia a la notificación Nº 4217, fechada el 5 de noviembre, mediante la cual se le comunicó que debía formular su defensa y ofrecer pruebas dentro del procedimiento.

    Según detalló, recibió la comunicación a las 22:15, acompañada de un escrito acusatorio de 15 páginas y documentación anexa que comprende aproximadamente 300 fojas.

    Peña cuestionó que, entre la recepción de esa notificación y la convocatoria para comparecer, tuviera un margen de tiempo demasiado reducido para analizar el expediente y preparar una respuesta.

    "Claramente, al tratarse de un proceso del cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido proceso, entre ellas, contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa. Sin dudas, resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho", argumentó.

    Sobre esa base, solicitó formalmente a Núñez que le conceda una prórroga de 72 horas para presentar sus argumentos y las pruebas que considere necesarias.

    El pedido se produjo luego de que el Senado convocara a Peña para comparecer este viernes a las 10, en el marco del juicio político.

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