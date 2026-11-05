    • 5 de noviembre de 2026 - 19:53

    Paraguay: Santiago Peña anunció que se presentará ante el Congreso para defenderse del juicio político

    El presidente paraguayo confirmó que ejercerá su derecho a defensa, pese a que los legisladores ya anticiparon su postura. La decisión llega después de que fracasara la sesión que debía tratar su renuncia, en medio del escándalo de Ueno Bank.

    Santiago Peña, presidente de Paraguay.

    Santiago Peña, presidente de Paraguay.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    el gobierno de milei desmintio que el presidente paraguayo santiago pena haya ingresado a la argentina

    El Gobierno de Milei desmintió que el presidente paraguayo Santiago Peña haya ingresado a la Argentina
    El Senado de Paraguay durante una sesión extraordinaria tras la renuncia del presidente Santiago Peña.

    Paraguay: por falta de quórum, se cayó la sesión que debía definir la renuncia del presidente Santiago Peña

    A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario reconoció la preocupación que atraviesa el país y confirmó que ejercerá su derecho a defensa. “Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”, expresó.

    Peña también cuestionó que algunos legisladores hayan adelantado su postura antes de escuchar sus argumentos. “Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho”, sostuvo.

    Peña pidió que se investigue el escándalo de Ueno Bank

    En su mensaje, el presidente aseguró que entregará toda la información que soliciten las instituciones competentes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

    “La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, afirmó. También remarcó que quienes hayan incumplido las normas deberán responder ante la Justicia.

    Uno de los puntos centrales de su declaración estuvo relacionado con los ahorros de los clientes afectados por la crisis de Ueno Bank, cuyo conflicto desencadenó la actual crisis política.

    “El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo”, manifestó Peña. En esa línea, reclamó que las medidas para recuperar los fondos avancen en paralelo con las investigaciones judiciales y administrativas.

    “Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra”, agregó.

    La renuncia de Santiago Peña y el juicio político

    La definición del mandatario llega después de que una sesión extraordinaria del Congreso quedara interrumpida por falta de quórum. Legisladores oficialistas abandonaron sus bancas e impidieron completar el tratamiento de la renuncia presidencial.

    Mientras tanto, la oposición sostiene que el juicio político aprobado por la Cámara de Diputados continúa vigente y que el Senado debe avanzar con el procedimiento.

    Peña pidió calma frente a la tensión política y las manifestaciones ciudadanas. Además, aseguró que respetará el resultado del proceso, cualquiera sea su desenlace.

    “Mi suerte personal no está por encima del Paraguay”, concluyó el presidente, en un mensaje con el que buscó reafirmar su compromiso con la Constitución y las instituciones del país.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El Partido Colorado retiró su respaldo al mandatario durante la mañana y dirigentes oficialistas comenzaron a preparar la eventual sucesión presidencial.

    Santiago Peña presentó su renuncia en medio de la crisis que sacude a Paraguay

    Presidente Santiago Peña﻿.

    Crisis en Paraguay: piden juicio político contra Santiago Peña y Diputados sesiona este jueves

    crisis bancaria en paraguay: que pasara con los ahorros de casi 3 millones de clientes de ueno bank

    Crisis bancaria en Paraguay: qué pasará con los ahorros de casi 3 millones de clientes de Ueno Bank

    Cumplió. Vino a San Juan para ganar. Lo confesó y lo cumplió. Una tremenda carrera de Gaetan Fetaud, de Paraguay, para quedarse con el Ironman 51-50.

    Gaetan Fetaud: de Paraguay a San Juan para quedarse con el Ironman 51-50