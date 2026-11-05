Paraguay: Santiago Peña anunció que se presentará ante el Congreso para defenderse del juicio político

El presidente de Paraguay, Santiago Peña , anunció que se presentará ante el Congreso para defenderse en el juicio político que enfrenta , luego de que fracasara la sesión parlamentaria que debía resolver si aceptaba su renuncia . La incertidumbre sobre su continuidad en el cargo se mantiene mientras el Senado debe avanzar con el proceso de destitución.

Paraguay: por falta de quórum, se cayó la sesión que debía definir la renuncia del presidente Santiago Peña

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario reconoció la preocupación que atraviesa el país y confirmó que ejercerá su derecho a defensa. “Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”, expresó.

Peña también cuestionó que algunos legisladores hayan adelantado su postura antes de escuchar sus argumentos. “Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho”, sostuvo.

En su mensaje, el presidente aseguró que entregará toda la información que soliciten las instituciones competentes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

“La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, afirmó. También remarcó que quienes hayan incumplido las normas deberán responder ante la Justicia.

Uno de los puntos centrales de su declaración estuvo relacionado con los ahorros de los clientes afectados por la crisis de Ueno Bank, cuyo conflicto desencadenó la actual crisis política.

“El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo”, manifestó Peña. En esa línea, reclamó que las medidas para recuperar los fondos avancen en paralelo con las investigaciones judiciales y administrativas.

“Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra”, agregó.

La renuncia de Santiago Peña y el juicio político

La definición del mandatario llega después de que una sesión extraordinaria del Congreso quedara interrumpida por falta de quórum. Legisladores oficialistas abandonaron sus bancas e impidieron completar el tratamiento de la renuncia presidencial.

Mientras tanto, la oposición sostiene que el juicio político aprobado por la Cámara de Diputados continúa vigente y que el Senado debe avanzar con el procedimiento.

Peña pidió calma frente a la tensión política y las manifestaciones ciudadanas. Además, aseguró que respetará el resultado del proceso, cualquiera sea su desenlace.

“Mi suerte personal no está por encima del Paraguay”, concluyó el presidente, en un mensaje con el que buscó reafirmar su compromiso con la Constitución y las instituciones del país.