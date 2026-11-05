Paraguay: por falta de quórum, se cayó la sesión que debía definir la renuncia del presidente Santiago Peña

La crisis política en Paraguay sumó un nuevo capítulo este jueves , luego de que el Congreso levantara la sesión extraordinaria que debía resolver la renuncia de Santiago Peña . La salida de legisladores oficialistas dejó a la Cámara de Diputados sin el quórum necesario para continuar con la votación y postergó la definición sobre el futuro institucional del mandatario.

Santiago Peña presentó su renuncia en medio de la crisis que sacude a Paraguay

El conflicto se desató en medio del escándalo por la intervención de Ueno Bank , entidad cuyos problemas dejaron a millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos. La situación derivó en un proceso de juicio político contra Peña, que había anunciado su decisión de renunciar a la Presidencia.

La interrupción ocurrió durante el tratamiento de la renuncia en una sesión conjunta del Congreso. La oposición sostiene que el juicio político debe continuar, ya que la Cámara de Diputados había aprobado previamente la acusación contra Peña por unanimidad, con 78 votos .

La senadora opositora Celeste Amarilla afirmó que la falta de quórum no deja sin efecto el proceso de destitución y anticipó que continuará el tratamiento parlamentario.

“El propio Núñez me confirmó que al quedarse sin quórum el juicio político debe seguir y que mañana proseguirá el juicio”, sostuvo, en referencia al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez.

En la misma línea, la senadora Blanca Ovelar adelantó que solicitará una nueva convocatoria para retomar el debate. La oposición busca evitar que la renuncia sea aceptada antes de que avance el proceso político contra el mandatario.

El escenario tiene una consecuencia institucional importante: el Congreso debe resolver si acepta la dimisión o continúa con el juicio político. Las dos alternativas tienen implicancias diferentes para el futuro político y judicial de Peña.

La crisis de Ueno Bank que desencadenó la renuncia

La crisis se originó tras la intervención y posterior resolución de Ueno Bank, una entidad financiera vinculada empresarialmente al mandatario, que dejó a millones de clientes sin acceso inmediato a sus depósitos.

El banco tenía cerca de 2,9 millones de clientes y administraba importantes fondos públicos. Las autoridades financieras detectaron problemas de solvencia que derivaron en la intervención.

Peña anunció su renuncia mediante un mensaje difundido en redes sociales, en el que aseguró que su decisión buscaba preservar la estabilidad institucional y la paz social.

La Cámara de Diputados, sin embargo, aprobó el juicio político con 78 votos afirmativos, por lo que la disputa sobre su salida quedó en manos del Congreso.

Aclaración editorial: la votación de los 78 diputados que aprobó el juicio político sí se realizó. La falta de quórum que dejó pendiente la definición correspondió al tratamiento posterior de la renuncia en el Congreso, por lo que conviene no atribuirla a la Cámara de Diputados ni afirmar que allí se cayó la votación del juicio político.