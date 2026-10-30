Gaetan Fetaud: de Paraguay a San Juan para quedarse con el Ironman 51-50

El francés naturalizado paraguayo se quedó con el Olimpico. Segundo Pablo Bien, de Bahía Blanca y tercero Reynoso, de Mar del Plata. En Damas, ganó Lucila Merlo.

Ganadora. Lucila Merlo fue la mejor entre las Damas en el Ironman 51-50. Zagarra, la sanjuanina terminó entre las mejores 5.

Cumplió. Vino a San Juan para ganar. Lo confesó y lo cumplió. Una tremenda carrera de Gaetan Fetaud, de Paraguay, para quedarse con el Ironman 51-50.

Acción al tope en el Fenómeno Ironman que sacude a San Juan por éstos días. En el primer plato fuerte del fin de semana, este viernes la gloria del Ironman 51-50 fue propiedad del franco-paraguayo Gaetán Fetaud quien se quedó con la prueba en la General con un tiempo final de 2:00:44.

El paraguayo que venía de ganar el Coquimbo 51 -50, arribó a la Plaza del Bicentenario a las 12:01, coronando un tremendo triatlon que lo resolvió en el tramo final del ciclismo, cuando llegó segundo a la transición frente al RIM 22, donde sobrepasó a Pablo Bien y desde ahí metió el ritmo firme para hacer los 10K de pedestrismo con solidez para terminar ganando en San Juan.

A las 10, en Punta Negra, el que mejor hizo las cosas en los 1,5K de la natación fue Martín Reynoso que salió muy adelantado desde el agua. Empezó el tramo del ciclismo con buen margen pero llegando al espejo de Ullum empezó a perder terreno y el ataque de Bien y de Fetaud lo terminó cazando antes de la bajada del paredón. Así, en el tramo final de las bicis, el bahiense Bien llegó primero a la Transición Dos y en ese momento, el paraguayo decidió pasar adelante y partió primero en el pedestrismo para resolver la historia. No hizo más que cumplir con su palabra porque apenas pisó suelo sanjuanino, Fetaud remarcó que había venido a ganarlo.

Tras la victoria, el ganador confesó que tuvo serios problemas con su bicicleta pero que apeló a esa fortaleza mental lo contuvo y lo llevó a la victoria: 'Esto es muchísimo esfuerzo. Tuve problemas con el asiento de la bici y me costó demasiado seguirle el ritmo a un tremendo triatleta como Pablo Bien que es lo mejor de Sudamérica. Esto enseña en triatlon, a no entregarse nunca. Se me bajó el asiento en plena ruta y en algún instante uno pensó en largar pero se dio la victoria final. Me costó, terminé dolorido en la espalda pero feliz, agradecido de todo San Juan por un tremendo Ironman que mejor no puede estar organizado'.

El podio de los Varones fue el siguiente: