    • 30 de octubre de 2026 - 10:29

    Sin Franco Colapinto, arranca la actividad en el Gran Premio de México: todo lo que tenés que saber

    El piloto argentino no participará de la primera práctica libre en el Autódromo Hermanos Rodríguez debido a una exigencia reglamentaria, pero volverá a pista en la segunda sesión.

    Franco Colapinto.

    Franco Colapinto.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La actividad oficial de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México comenzó con una ausencia temporal para la expectativa argentina. Franco Colapinto no formará parte de la primera práctica libre (FP1), ya que la escudería Alpine cederá su monoplaza al piloto italiano Gabriele Mini para cumplir con la normativa obligatoria de sumar rodaje a jóvenes talentos durante la temporada.

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    El pilarense, que buscará dejar atrás el mal trago de su reciente abandono en Austin —el tercero en sus últimas cuatro presentaciones—, volverá a subirse al vehículo de manera oficial en la segunda tanda de ensayos (FP2) programada para las 19:00 horas de la Argentina.

    El cronograma del fin de semana en el tradicional Autódromo Hermanos Rodríguez continuará el sábado con el último entrenamiento y la sesión de clasificación, dejando todo listo para la carrera a 71 vueltas que se disputará el domingo. La televisación en directo para la región estará a cargo de Fox Sports y Disney+.

    El mapa del circuito del Gran Premio de México

    Cronograma del Gran Premio de México

    • Viernes 30 de octubre

    Práctica libre 1: 15.30 (Argentina) / 12.30 (México)

    Práctica libre 2: 19.00 (Argentina) / 16.00 (México)

    • Sábado 31 de octubre

    Práctica libre 3: 14.30 (Argentina) / 11.30 (México)

    Clasificación: 18.00 (Argentina) / 15.00 (México)

    • Domingo 1 de noviembre

    Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)

    TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

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