Polémica con un conductor británico que se burló de Colapinto y desató un conflicto por Malvinas

El histórico presentador de Top Gear hizo un comentario sobre el piloto argentino durante el Gran Premio de Estados Unidos. En 2014 ya había protagonizado un escándalo en la Patagonia por la patente de uno de sus autos.

Jeremy Clarkson, el histórico presentador de Top Gear, quedó en el centro de la polémica por un comentario sobre Franco Colapinto durante el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Invitado por Alpine al paddock, dijo en una entrevista con Sky Sports F1 que al argentino le habrían impuesto una penalización en la grilla “por ser argentino” y agregó que él mismo se la aplicaría por esa razón. Tanto el equipo como el mánager del piloto respondieron públicamente, aunque la nota original no detalla qué dijeron.

El episodio reavivó la memoria de un viejo conflicto con el país. En octubre de 2014, el equipo de Top Gear filmó en la Patagonia un especial sobre la Ruta 40, de Bariloche a Ushuaia. Clarkson manejaba un Porsche 928 cuya patente, H982 FKL, fue asociada por los pobladores con 1982 y con “Falklands”, el nombre británico de las Islas Malvinas.

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La reacción fue inmediata. Excombatientes montaron guardia frente al hotel donde se alojaba la producción en Tierra del Fuego, y las autoridades de Río Grande declararon a los integrantes del programa “personas no gratas”, mientras la gobernación frenó el rodaje. Cerca de Tolhuin, manifestantes arrojaron piedras contra los vehículos, que fueron abandonados al costado del camino. La comitiva continuó en camionetas hacia el paso Radman, y Clarkson viajó en avión a Buenos Aires.

El presentador y la producción sostuvieron que la patente fue una “desafortunada coincidencia”, ya que el auto se compró a un particular poco antes del viaje. La embajada argentina en Londres calificó como victimización desmedida sus declaraciones posteriores. Además, la justicia fueguina abrió una causa por adulteración de chapas patentes, luego de que se hallaran placas alternativas en el vehículo. Según la nota, el diario británico The Independent informó, citando a diplomáticos argentinos, que la producción habría intentado prender fuego a los autos para dramatizar su salida, algo que no está confirmado.