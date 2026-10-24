    • 24 de octubre de 2026 - 11:00

    Franco Colapinto afronta el segundo día de actividad en Austin: práctica y clasificación en el GP de Estados Unidos

    El piloto argentino de Alpine saldrá a pista en el Circuito de las Américas enfocada la puesta a punto de carrera, tras confirmarse una penalización de 10 posiciones en la grilla del domingo.

    colapinto
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La actividad de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos continúa este sábado con la tercera práctica libre y la posterior clasificación. Tras un viernes intenso de rodaje, el argentino Franco Colapinto busca ajustar el ritmo de su Alpine para afrontar una jornada decisiva en el trazado texano.

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    Durante la jornada del viernes, Colapinto completó 53 vueltas sumando ambas tandas, convirtiéndose en el piloto con mayor cantidad de giros acumulados. El trabajo estuvo centrado en tandas largas, pruebas de simulación de carrera con carga de combustible y evaluación del comportamiento de los neumáticos. El mejor registro del pilarense fue de 1:38.121 en la FP1 y de 1:37.201 en la FP2, donde finalizó en la 15ª posición.

    El fin de semana del argentino estará condicionado por una sanción en la parrilla de salida. Alpine debió reemplazar la unidad de control electrónica del monoplaza por cuarta vez en la temporada. Como el reglamento técnico autoriza el uso de un máximo de tres unidades por año, Colapinto deberá cumplir con una penalización de 10 puestos sobre el resultado que consiga este sábado en la clasificación.

    Cronograma del GP de Estados Unidos (Hora de Argentina)

    Sábado 24 de octubre

    • Práctica Libre 3: 14:30 hs

    Clasificación: 18:00 hs

    Domingo 25 de octubre

    • Carrera (56 vueltas): 17:00 hs

    Cómo ver en vivo el GP de Estados Unidos

    • Fox Sports (Argentina)
    • Disney+ (Sudamérica)
    • DAZN (España) y F1 TV.

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