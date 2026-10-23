Franco Colapinto vuelve a correr con Alpine: todo lo que tenés que saber del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto vuelve a la acción en la Fórmula 1. Después de una semana sin actividad, el piloto de Alpine corre desde este viernes en Texas, Estados Unidos, por la decimoctava fecha del campeonato. Es el comienzo de la gira por América, y el argentino llega con la intención de volver a sumar puntos, tras las tres carreras en el continente asiático que no salieron como esperaba.
Un circuito con historia para Colapinto. Será su tercera carrera en Austin, una pista que le dio momentos muy recordados. En 2024, cuando corría para Williams, terminó décimo, sumó su quinto punto en la categoría y protagonizó el adelantamiento a Fernando Alonso, elegido como mejor sobrepaso del año.
En 2025, ya con Alpine, volvió a ser protagonista: Flavio Briatore, jefe del equipo, le pidió que mantuviera la posición detrás de Pierre Gasly, pero Colapinto lo pasó igual, en una maniobra que dio mucho que hablar.
Cuándo corre Colapinto en Austin: horarios de la carrera (hora de Argentina)
El fin de semana de Gran Premio arranca este viernes con las dos primeras prácticas, sigue el sábado con la tercera práctica y la clasificación, y se define el domingo con la carrera.
- Práctica libre 1: de 14.30 a 15.30
- Práctica libre 2: de 18.00 a 19.00
Sábado 24 de octubre
- Práctica libre 3: de 14.30 a 15.30
- Clasificación: de 18.00 a 19.00
Domingo 25 de octubre
Dónde se corre: datos del Circuito de las Américas
La decimoctava fecha se disputa en el Circuito de las Américas (COTA), en Austin, Texas. Debutó en la Fórmula 1 en 2012 y es uno de los tres circuitos de Estados Unidos en el calendario, el país con más fechas en la máxima categoría.
Ficha técnica de la pista:
- Longitud: 5,513 kilómetros
- Curvas: 20, recorridas en sentido antihorario
- Vueltas de la carrera: 56
- Distancia total: unos 308 kilómetros