    • 25 de octubre de 2026 - 13:08

    Gran Premio de Estados Unidos: horario, TV y todo lo que tenés que saber para ver a Franco Colapinto

    La carrera se corre este domingo a las 17 en Austin. El argentino llega tras dos abandonos en Singapur, y Kimi Antonelli, líder del campeonato, tiene su primera chance matemática de ser campeón.

    Franco Colapinto.

    Franco Colapinto.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Fórmula 1 vuelve a la acción este domingo con el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputa en Austin, Texas. La largada será a las 17:00, hora de Argentina, y la carrera se podrá ver por Disney+, F1 TV y Fox Sports.

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    La competencia se desarrolla en el Circuito de las Américas (COTA), un trazado de 5,513 kilómetros con 20 curvas. Los pilotos deberán completar 56 vueltas, que suman una distancia total de 308,432 kilómetros.

    Para el público argentino, el foco está puesto en Franco Colapinto. El piloto llega con la presión de haber sufrido dos abandonos en Singapur, tanto en la Sprint Race como en la carrera principal, y deberá afrontar la prueba de Austin con una penalización de 10 puestos en la grilla de partida, lo que complica su largada y lo obliga a recuperar posiciones desde atrás.

    En lo más alto del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, actual líder, afronta en Austin su primera chance matemática de consagrarse campeón, un factor que le suma tensión y expectativa a la fecha.

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