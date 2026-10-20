El embajador de Estados Unidos anunció inversiones por hasta US$20.000 millones para Argentina hasta 2027

El gobierno de Estados Unidos prevé destinar hasta US$20.000 millones en inversiones y financiamiento para proyectos estratégicos de Argentina antes de fines de 2027 . Así lo anunció este martes el embajador estadounidense en el país, Peter Lamelas , durante una cumbre energética organizada por la Cámara de Comercio Argentina en Texas, en Neuquén. El monto anunciado casi triplica los US$7.000 millones contemplados en un acuerdo bilateral firmado en septiembre.

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La cifra también se conoció un día después de que el presidente Javier Milei participara de la apertura de la AOG Patagonia 2026, donde anticipó que el compromiso económico podría ampliarse. “No descarten que pueda aumentar el número”, había expresado el mandatario, sin precisar el monto.

“Vinimos poniendo la plata sobre la mesa”, afirmó Lamelas ante empresarios y representantes del sector energético. Según explicó, los recursos llegarían a través del Exim Bank, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Departamento de Estado y otras agencias del gobierno estadounidense.

El diplomático sostuvo que se trata de “verdaderas inversiones y financiamientos para proyectos críticos del futuro de Argentina” y manifestó su respaldo al rumbo económico del Gobierno nacional. “Creemos en este rumbo que está tomando la Argentina y creemos en ustedes, que lo van a lograr”, aseguró.

El anuncio se enmarca en el entendimiento que el canciller argentino Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense, Chris Landau, firmaron el 22 de septiembre en el Consulado argentino en Nueva York.

Ese acuerdo contemplaba US$6.000 millones del Exim Bank para respaldar el proyecto Argentina LNG, la iniciativa de exportación de gas natural licuado impulsada por YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG. También preveía la participación de inversores privados para acompañar el desarrollo de infraestructura energética.

Uno de los objetivos centrales es ampliar la capacidad argentina para producir y exportar hidrocarburos, en un contexto marcado por el crecimiento de Vaca Muerta y la búsqueda de nuevos mercados internacionales.

Lamelas comparó a Vaca Muerta con la Selección argentina

Durante su discurso, el embajador destacó el crecimiento de la producción petrolera nacional y elogió el desempeño de los operadores que trabajan en la formación neuquina.

Lamelas recordó que, tras su llegada a la Argentina, el país había superado en 2025 el récord histórico de producción de crudo vigente desde 1998. Además, señaló que en septiembre de 2026 volvió a marcar un máximo.

“Si producir petróleo de shale fuera fútbol, ustedes estarían jugando en la Selección nacional de Argentina aquí en Neuquén”, expresó ante los empresarios, en una frase que generó una ovación.

Las cifras presentadas por Milei durante la apertura de la AOG Patagonia reflejan el avance de la actividad. La producción de Vaca Muerta pasó de un promedio de 310.000 barriles diarios en 2023 a más de 670.000 en agosto de 2026.

A nivel nacional, la extracción de petróleo aumentó de 635.000 a 932.000 barriles diarios en el mismo período. Con esa evolución, el país se encamina a alcanzar el millón de barriles por día antes de que termine el año.

Lamelas también destacó que el crecimiento del sector permitió que Argentina alcanzara un superávit comercial energético, un resultado que, según afirmó, sorprendió a nivel internacional.

El Corredor Andes-Atlántico, una apuesta por la infraestructura

Otro de los ejes del discurso fue el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa conjunta entre Argentina y Estados Unidos que busca modernizar la infraestructura para conectar los yacimientos petroleros y los proyectos mineros de las provincias cordilleranas con los puertos del Atlántico.

La propuesta apunta a mejorar la logística para el traslado de energía y minerales críticos, reducir obstáculos para las exportaciones y fortalecer la participación argentina en las cadenas globales de suministro.

Lamelas vinculó el desarrollo del corredor con Argentina LNG, cuya decisión final de inversión está prevista para el 26 de noviembre, según había anticipado el presidente de YPF, Horacio Marín. También mencionó PAX Silica, una iniciativa vinculada al posicionamiento de Argentina como socio estratégico de Estados Unidos en el sector de los minerales esenciales para las nuevas tecnologías.

La advertencia de Estados Unidos por la tecnología china

El tramo más político de la exposición estuvo centrado en los riesgos de seguridad asociados a la tecnología de origen chino. Lamelas cuestionó la legislación de inteligencia de ese país y sostuvo que obliga a las empresas a entregar información sensible al Partido Comunista Chino, de manera secreta y sin control judicial.

“No existe compañía privada en China. Todo existe bajo el régimen comunista”, afirmó el embajador.

Para ejemplificar su planteo, mencionó el uso de más de 300 antenas de Starlink por parte de YPF en los pozos de Vaca Muerta, que permiten conectar las operaciones con su centro de inteligencia artificial ubicado en Puerto Madero. Según detalló, cada pozo genera más de 35 millones de datos.

“¿De qué sirve tecnología barata si después pueden entrar y llevarse los datos y quedarse con la llave de la casa? Lo barato a veces sale más caro”, advirtió.

Lamelas cerró su planteo con una definición que vinculó directamente la infraestructura tecnológica con los intereses estratégicos del país: “La seguridad energética es seguridad nacional”.