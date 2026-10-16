    • 16 de octubre de 2026 - 16:36

    Milei habló con Marco Rubio para profundizar los vínculos comerciales y ampliar las inversiones de EE.UU. en la Argentina

    El Presidente y el secretario de Estado ratificaron la alianza bilateral. Tras la comunicación, Washington confirmó que dos altos funcionarios viajarán al país a fines de octubre

    El presidente Javier Milei junto al secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio en Nueva York. (Foto: EFE - X @SecRubio)

    El presidente Javier Milei junto al secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio en Nueva York. (Foto: EFE - X @SecRubio)

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei se comunicó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el objetivo de profundizar los vínculos comerciales y ampliar las inversiones entre ambos países. La comunicación se conoció durante la visita del mandatario argentino a Washington, donde desplegó una agenda centrada en la relación con el gobierno de Donald Trump, la promoción de la economía argentina y la búsqueda de inversiones.

    Leé además

    Kicillof respondió a la advertencia de Santilli y cuestionó la paralización de la obra pública nacional durante una cumbre de gobernadores.

    "Estamos sufriendo": Kicillof le respondió a Santilli y cuestionó a Milei por la obra pública
    Milei y Kicillof quedaron a un punto en una nueva encuesta. 

    Encuesta 2027: Milei y Kicillof quedaron a un punto y un candidato inesperado cambió el escenario

    El contacto se inscribe en la estrategia de la Casa Rosada para ampliar los vínculos económicos con Estados Unidos. En ese marco, ambos países avanzaron en iniciativas vinculadas con el comercio, la energía, los minerales críticos y la infraestructura.

    Qué dice el comunicado oficial

    Según el comunicado, los dos funcionarios reafirmaron la solidez del vínculo entre Washington y Buenos Aires y analizaron oportunidades para fortalecer los lazos económicos. Entre los principales ejes de la conversación estuvieron la ampliación del intercambio comercial, la promoción de inversiones transparentes y el avance de objetivos compartidos en materia de seguridad.

    Desde el gobierno estadounidense señalaron que Rubio y Milei ratificaron su compromiso de continuar trabajando en conjunto para alcanzar resultados concretos que beneficien tanto a los ciudadanos estadounidenses como a los argentinos.

    Además del capítulo económico, el comunicado destacó la seguridad como tema de interés común, con una mirada regional. Sin embargo, el Departamento de Estado no precisó si se abordaron acuerdos específicos ni detalló anuncios o medidas derivadas del contacto.

    El mensaje contra el antisemitismo

    La agenda del Presidente incluyó un discurso en la embajada argentina en Estados Unidos, en el marco de la Presidencia argentina de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), donde ratificó que el país luchará contra el antisemitismo.

    “Hace apenas una semana se cumplieron tres años del 7 de octubre de 2023. Ese día, la organización terrorista Hamas, aliada del régimen iraní, perpetró la mayor matanza de judíos desde el Holocausto”, recordó Milei desde Washington. Según detalló, más de 1.200 personas fueron asesinadas, entre ellos varios compatriotas, y 251 fueron tomadas como rehenes, de los cuales 21 eran ciudadanos argentinos. “Pero lo más grave no fue sólo el crimen, fue la reacción de buena parte del mundo”, agregó.

    Por último, el Presidente destacó que “en esta lucha no estamos solos”, ya que, gracias al liderazgo de Donald Trump, Estados Unidos “ha vuelto a pararse con firmeza del lado de Israel y del pueblo judío”. Y sostuvo que la Argentina “se enorgullece de ser pionera junto a los Estados Unidos” en llevar esta causa a todo el continente.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    la casa rosada busco bajar la tension con patricia bullrich: creemos que apoya la candidatura de milei para 2027

    La Casa Rosada buscó bajar la tensión con Patricia Bullrich: "Creemos que apoya la candidatura de Milei para 2027"

    Milei con los gobernadores.-

    Milei suena para visitar San Juan antes de fin de año: minería, una foto con Orrego y el 2027 en el horizonte

    anses: por que es crucial presentar la libreta de la auh todos los anos

    ANSES: por qué es crucial presentar la Libreta de la AUH todos los años

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el nino: el rio parana entro a la ciudad de corrientes y ya son mas de 200 los evacuados por la crecida

    El Niño: el río Paraná entró a la ciudad de Corrientes y ya son más de 200 los evacuados por la crecida

    Por Redacción Diario de Cuyo