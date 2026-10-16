Milei habló con Marco Rubio para profundizar los vínculos comerciales y ampliar las inversiones de EE.UU. en la Argentina

El presidente Javier Milei se comunicó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , con el objetivo de profundizar los vínculos comerciales y ampliar las inversiones entre ambos países. La comunicación se conoció durante la visita del mandatario argentino a Washington , donde desplegó una agenda centrada en la relación con el gobierno de Donald Trump , la promoción de la economía argentina y la búsqueda de inversiones .

El contacto se inscribe en la estrategia de la Casa Rosada para ampliar los vínculos económicos con Estados Unidos . En ese marco, ambos países avanzaron en iniciativas vinculadas con el comercio , la energía , los minerales críticos y la infraestructura .

Según el comunicado, los dos funcionarios reafirmaron la solidez del vínculo entre Washington y Buenos Aires y analizaron oportunidades para fortalecer los lazos económicos. Entre los principales ejes de la conversación estuvieron la ampliación del intercambio comercial , la promoción de inversiones transparentes y el avance de objetivos compartidos en materia de seguridad .

Desde el gobierno estadounidense señalaron que Rubio y Milei ratificaron su compromiso de continuar trabajando en conjunto para alcanzar resultados concretos que beneficien tanto a los ciudadanos estadounidenses como a los argentinos.

Además del capítulo económico, el comunicado destacó la seguridad como tema de interés común, con una mirada regional . Sin embargo, el Departamento de Estado no precisó si se abordaron acuerdos específicos ni detalló anuncios o medidas derivadas del contacto.

El mensaje contra el antisemitismo

La agenda del Presidente incluyó un discurso en la embajada argentina en Estados Unidos, en el marco de la Presidencia argentina de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), donde ratificó que el país luchará contra el antisemitismo.

“Hace apenas una semana se cumplieron tres años del 7 de octubre de 2023. Ese día, la organización terrorista Hamas, aliada del régimen iraní, perpetró la mayor matanza de judíos desde el Holocausto”, recordó Milei desde Washington. Según detalló, más de 1.200 personas fueron asesinadas, entre ellos varios compatriotas, y 251 fueron tomadas como rehenes, de los cuales 21 eran ciudadanos argentinos. “Pero lo más grave no fue sólo el crimen, fue la reacción de buena parte del mundo”, agregó.

Por último, el Presidente destacó que “en esta lucha no estamos solos”, ya que, gracias al liderazgo de Donald Trump, Estados Unidos “ha vuelto a pararse con firmeza del lado de Israel y del pueblo judío”. Y sostuvo que la Argentina “se enorgullece de ser pionera junto a los Estados Unidos” en llevar esta causa a todo el continente.