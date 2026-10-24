Franco Colapinto largará 21° en el GP de Estados Unidos y Antonelli se quedó con la pole

Franco Colapinto largará desde el puesto 21 en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 , luego de una clasificación complicada en el Circuito de las Américas, en Texas. El piloto de Alpine quedó por delante de Gabriel Bortoleto, que comenzará último por una penalización, mientras que Andrea Kimi Antonelli consiguió la pole position y tendrá una oportunidad de acercarse al título.

Franco Colapinto priorizó el ritmo en las prácticas tras confirmarse su penalización para el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto afronta el segundo día de actividad en Austin: práctica y clasificación en el GP de Estados Unidos

El italiano registró una vuelta de 1:34.035 y superó a Max Verstappen, que marcó 1:34.214, e Isack Hadjar, tercero con 1:34.250. La carrera principal se disputará este domingo 25 de octubre, desde las 17, hora de Argentina, sobre un recorrido de 56 vueltas.

El argentino ya sabía que largaría desde el fondo de la grilla debido a una sanción y enfocó buena parte del fin de semana en trabajar sobre el ritmo de carrera, con la intención de avanzar posiciones durante la competencia.

En la Q1, Colapinto marcó 1:35.898 y terminó 13°, apenas por delante de su compañero Pierre Gasly, quien registró 1:35.969. La diferencia entre ambos fue de apenas 71 milésimas.

En la segunda tanda clasificatoria, el francés consiguió un mejor tiempo que el argentino, pero no le alcanzó para ingresar a la Q3. Gasly quedó eliminado en el puesto 11, a solo 0.022 segundos de Liam Lawson, quien avanzó a la última instancia con un registro de 1:35.058.

Sin embargo, el piloto de Alpine largará desde el décimo puesto, beneficiado por la sanción de cinco posiciones que pesa sobre Arvid Lindblad. Lawson, por su parte, ocupará el noveno cajón de la grilla.

La explicación de Colapinto tras una clasificación complicada

Después de la sesión, Colapinto reconoció que el equipo no logró encontrar el rendimiento esperado en el monoplaza y apuntó a las dificultades que experimentó en determinados sectores del circuito.

“Fue una qualy rara. Nos estuvo costando mucho en toda la sesión, desde ayer que no encontramos el auto”, expresó el argentino.

Además, explicó que el Alpine tuvo problemas al pasar por los pianos y las zonas más bacheadas de la pista. De cara a la carrera, el objetivo será mejorar el comportamiento del auto y controlar el desgaste de los neumáticos.

“Ojalá que mañana estemos un poquito más firmes y tengamos menos degradación que los demás”, agregó.

Con ese panorama, Colapinto buscará aprovechar el ritmo de carrera y las oportunidades que aparezcan durante las 56 vueltas para avanzar desde la parte trasera del pelotón.

Antonelli consiguió la pole y puede acercarse al título

La clasificación también dejó a Kimi Antonelli como protagonista de la lucha por el campeonato. El italiano de 20 años partirá desde la primera posición, seguido por Verstappen y Hadjar.

Según el escenario planteado para esta carrera, Antonelli podría quedarse con el título este mismo domingo si consigue la victoria, Lewis Hamilton termina quinto y George Russell finaliza noveno. Hamilton largará quinto, mientras que Russell comenzará desde la sexta posición.

La atención estará puesta tanto en la pelea por el campeonato como en la remontada que deberá intentar Colapinto en uno de los circuitos más exigentes del calendario.