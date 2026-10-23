    • 23 de octubre de 2026 - 19:52

    Franco Colapinto priorizó el ritmo en las prácticas tras confirmarse su penalización para el GP de Estados Unidos

    El piloto argentino deberá ceder diez posiciones en la grilla del domingo por cambios en su monoplaza. Ante este escenario, enfoco los ensayos libres en Austin en la simulación con tanque lleno para optimizar la estrategia de remontada.

    Franco Colapinto.

    Franco Colapinto.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La actividad del Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas comenzó con Charles Leclerc al frente de la clasificación en ambas sesiones de entrenamientos. El piloto de Ferrari registró un tiempo de 1:36.052 en la primera práctica y bajó a 1:35.291 en la segunda, marcando la pauta de la jornada en Austin, Texas.

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    Durante la FP1, Colapinto giró en 23 oportunidades combinando neumáticos rojos y medios, con un registro destacado de 1:38.121, mientras buscaba adaptar el monoplaza a las irregularidades del asfalto tejano. En la FP2, el argentino fue el piloto con mayor rodaje en pista al acumular 30 giros, completando un total de 53 vueltas en el día. Inició la sesión con gomas blandas para marcar 1:37.201 y luego se enfocó en un stint largo con compuestos duros y mayor carga de combustible, omitiendo las simulaciones de clasificación que realizaba la mayoría de la parrilla.

    El propio piloto de 23 años explicó que la meta fue recabar información sobre el balance del auto para el domingo, emulando la preparación realizada en fechas anteriores. La sanción a Colapinto se suma a las penalizaciones de otros competidores, como Gabriel Bortoleto (Audi) con 20 puestos de recargo y Arvid Lindblad (Racing Bulls) con 5 posiciones.

    En la misma estructura, Pierre Gasly finalizó 15° en el primer ensayo y 12° en el segundo con una marca de 1:36.840, a medio segundo de Liam Lawson (Racing Bulls), quien se ubicó como el mejor de la zona media al finalizar sexto. La acción de la Fórmula 1 continuará este sábado con la última práctica libre y la clasificación, antes de la carrera principal del domingo a 56 vueltas.

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