Franco Colapinto fue sancionado con diez puestos en la grilla del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto deberá afrontar un fin de semana cuesta arriba en el Circuito de las Américas. Alpine confirmó una modificación técnica en el coche del piloto argentino, excediendo el límite establecido por el reglamento para la temporada. La sanción reglamentaria implica una pérdida de diez posiciones en la grilla de salida para la carrera del domingo

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La escudería de Enstone debió reemplazar un componente electrónico para la cita en Texas, utilizando la cuarta unidad del año sobre un máximo de tres permitidas por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Colapinto no fue el único penalizado por la FIA tras superar el límite de modificaciones establecidas en el reglamento. Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Gabriel Bortoleto (Audi) también fueron sancionados con 10 puestos para la grilla por cambios en sus respectivos monoplazas.

De esta manera, Franco podría ver reducida la pérdida de posiciones en caso de clasificar mejor que los dos otros rivales penalizados. La qualy se llevará a cabo este sábado en el segundo turno.

La decisión llega tras una seguidilla de complicaciones técnicas que afectaron al auto del pilarense en las últimas competencias. Tras los fallos en el motor de combustión interna y en los sistemas de baterías sufridos en los compromisos previos, como en Singapur, el equipo se vio obligado a renovar elementos clave para asegurar la confiabilidad.

El inconveniente condiciona de entrada la estrategia para la decimonovena fecha del calendario. Austin presenta un trazado exigente de 5.513 metros con zonas claras de sobrepaso, lo que le permitirá a Colapinto apostar a un ritmo de carrera sólido y una estrategia agresiva desde el fondo del clasificador para intentar remontar hacia la zona de puntos.

Cómo sigue la actividad en Austin

Las jornadas de actividad oficial en el Circuito de las Américas comenzaron este viernes con las sesiones de prácticas libres, donde Alpine enfocarán sus trabajos en la puesta a punto del monoplaza y la gestión de neumáticos de cara a la clasificación y la carrera del domingo.