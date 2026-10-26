    • 26 de octubre de 2026 - 12:20

    Franco Colapinto le respondió a Clarkson tras la burla por ser argentino: "No lo conozco"

    El piloto de Alpine bajó el tono a la polémica, aclaró que los dichos del presentador británico no tienen que ver con el equipo y recibió el respaldo de la escudería y de su representante.

    Franco Colapinto.

    Franco Colapinto.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Franco Colapinto rompió el silencio después de la polémica que protagonizó Jeremy Clarkson, el presentador británico conocido por Top Gear, quien se burló de su nacionalidad durante una transmisión de Sky Sports F1 en el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin.

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    Colapinto había remontado varias posiciones desde el fondo, pero los daños en su Alpine después de un toque con Lindblad obligaron a su abandono.

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    El piloto argentino habló con la prensa tras la carrera, en la que tuvo que abandonar luego de un toque en su Alpine, y dejó en claro que lo dicho por el británico no representa a la escudería.

    Qué dijo Clarkson

    Antes de la largada, Clarkson comentó que Colapinto tenía una penalización en la grilla “por ser argentino” y agregó que él mismo le pondría otra por ese motivo. En realidad, la sanción se debió a un cambio de unidad de control electrónico que superó el límite que permite el reglamento.

    Clarkson estaba en el Circuito de las Américas como invitado de Alpine, el equipo de Colapinto.

    La respuesta de Franco Colapinto

    Consultado por la polémica, Colapinto fue contundente en que el episodio no tiene relación con el equipo: el británico dio una entrevista por su cuenta. Además, intentó restarle importancia y dijo que Clarkson siempre fue de hacer bromas.

    “No lo conozco realmente, pero eso me dijeron”, sostuvo. También contó que no vio demasiado de lo que había dicho y que se enteró de que su representante, Jamie Campbell-Walter, había publicado algo en redes sociales.

    Alpine salió a desmarcarse de los comentarios. La escudería francesa aclaró que se trata de una opinión personal que no se alinea con los valores de respeto y amabilidad del equipo, y cerró filas con un mensaje de apoyo: Colapinto es su piloto y cuenta con todo su respaldo.

    Campbell-Walter, por su parte, calificó los dichos de Clarkson sobre la nacionalidad del argentino como completamente inaceptables.

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