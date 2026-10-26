Franco Colapinto le respondió a Clarkson tras la burla por ser argentino: "No lo conozco"

Franco Colapinto rompió el silencio después de la polémica que protagonizó Jeremy Clarkson , el presentador británico conocido por Top Gear , quien se burló de su nacionalidad durante una transmisión de Sky Sports F1 en el Gran Premio de Estados Unidos , en Austin.

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El piloto argentino habló con la prensa tras la carrera, en la que tuvo que abandonar luego de un toque en su Alpine, y dejó en claro que lo dicho por el británico no representa a la escudería .

Antes de la largada, Clarkson comentó que Colapinto tenía una penalización en la grilla “por ser argentino” y agregó que él mismo le pondría otra por ese motivo . En realidad, la sanción se debió a un cambio de unidad de control electrónico que superó el límite que permite el reglamento.

Clarkson estaba en el Circuito de las Américas como invitado de Alpine , el equipo de Colapinto.

Consultado por la polémica, Colapinto fue contundente en que el episodio no tiene relación con el equipo : el británico dio una entrevista por su cuenta . Además, intentó restarle importancia y dijo que Clarkson siempre fue de hacer bromas .

“No lo conozco realmente, pero eso me dijeron”, sostuvo. También contó que no vio demasiado de lo que había dicho y que se enteró de que su representante, Jamie Campbell-Walter, había publicado algo en redes sociales.

Alpine salió a desmarcarse de los comentarios. La escudería francesa aclaró que se trata de una opinión personal que no se alinea con los valores de respeto y amabilidad del equipo, y cerró filas con un mensaje de apoyo: Colapinto es su piloto y cuenta con todo su respaldo.

Campbell-Walter, por su parte, calificó los dichos de Clarkson sobre la nacionalidad del argentino como completamente inaceptables.