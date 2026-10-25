    • 25 de octubre de 2026 - 16:45

    Mala suerte para Colapinto: avanzó varias posiciones, pero tuvo que abandonar el GP de Estados Unidos

    El argentino había protagonizado una buena remontada desde el fondo y llegó a ubicarse 14°. Sin embargo, Alpine terminó ordenándole retirar el monoplaza luego de los daños sufridos tras un toque con Arvid Lindblad.

    Colapinto había remontado varias posiciones desde el fondo, pero los daños en su Alpine después de un toque con Lindblad obligaron a su abandono.

    Colapinto había remontado varias posiciones desde el fondo, pero los daños en su Alpine después de un toque con Lindblad obligaron a su abandono.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos terminó de la peor manera. El piloto argentino había conseguido avanzar varias posiciones desde el fondo de la grilla y llegó a colocarse 14°, pero finalmente tuvo que abandonar en Austin por orden de Alpine.

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    Colapinto había comenzado muy retrasado debido a una penalización de diez puestos en la grilla por el cambio de la unidad de control electrónica de su Alpine. Pese a ese condicionante, logró avanzar durante la primera parte de la competencia y aprovechar también las diferentes estrategias y detenciones en boxes de sus rivales.

    Colapinto llegó al puesto 14 tras largar desde el fondo

    El argentino fue progresando con el paso de las vueltas y consiguió recuperar varias posiciones hasta alcanzar el 14° lugar, en uno de sus mejores momentos de la carrera. Sin embargo, posteriormente comenzó a sufrir una importante pérdida de rendimiento de sus neumáticos y volvió a retroceder.

    Colapinto cayó primero al 16° puesto y Alpine decidió posteriormente llamarlo a boxes. Tras la detención, regresó a pista en el 19° lugar y con neumáticos blandos, buscando aprovechar el nuevo compuesto para recuperar velocidad en el tramo siguiente.

    Pero cuando intentaba volver a avanzar, su carrera sufrió un golpe definitivo. Un toque con Arvid Lindblad dejó daños importantes en el Alpine y el equipo comenzó a analizar el estado del monoplaza.

    El momento en que Alpine le ordenó abandonar

    Los daños terminaron siendo demasiado importantes para continuar y desde Alpine le comunicaron por radio que debía regresar a boxes para retirar definitivamente el auto.

    Colapinto obedeció la indicación, ingresó al pit lane y puso fin anticipadamente a una carrera en la que había conseguido recuperar varias posiciones antes de que los problemas terminaran dejándolo fuera de competencia.

    El momento del abandono de Franco Colapinto:

    Una remontada que terminó antes de tiempo

    El abandono dejó sin premio una carrera en la que Colapinto había conseguido progresar desde las últimas posiciones. El argentino había clasificado 14°, aunque debió largar desde el fondo por una penalización relacionada con el cambio de componentes de la unidad de potencia.

    Durante buena parte de la prueba logró recuperar terreno y llegó hasta el 14° lugar, pero el desgaste de los neumáticos comenzó a condicionar su ritmo. Luego llegó la parada en boxes, el regreso con blandos y finalmente el incidente con Lindblad que terminó provocando su retiro.

    De esta manera, Colapinto no pudo completar el Gran Premio de Estados Unidos después de una carrera en la que había mostrado capacidad para avanzar pese a comenzar desde una posición muy retrasada.

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