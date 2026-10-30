    • 30 de octubre de 2026 - 10:13

    Diego Maradona cumpliría 66 años: el recuerdo intacto del mito del fútbol mundial

    A 66 años del nacimiento de Diego Armando Maradona, el mundo del deporte rinde homenaje a la figura que transformó el fútbol y dejó una marca imborrable en el sentimiento popular.

    Diego Maradona.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un día como hoy, 30 de octubre de 1960, nacía en Lanus el máximo exponente del fútbol argentino y figura del deporte global, Diego Armando Maradona. En el aniversario de su nacimiento, hinchas, clubes e instituciones de todo el mundo recuerdan el legado de quien hubiera cumplido 66 años.

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    Desde sus primeros pasos en Argentinos Juniors, pasando por su histórica etapa en Boca Juniors, su consagración en Europa con el Barcelona y la gesta inolvidable en el Nápoli, la carrera de Maradona estuvo marcada por un talento único. Su punto más alto con la Selección Argentina tuvo lugar en el Mundial de México 1986, donde lideró al equipo nacional hacia la obtención del título mundial y protagonizó pasajes emblemáticos de la historia del deporte frente a Inglaterra.

    A lo largo de la jornada, las redes sociales, entidades deportivas y fanáticos de diversos rincones del planeta comparten homenajes para mantener viva la memoria del astro argentino. La fecha vuelve a poner de manifiesto la trascendencia de una figura que trascendió los límites de las canchas para convertirse en un ícono cultural y popular de vigencia permanente.

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