San Juan se convierte en el epicentro del IRONMAN con el Olímpico 51-50

Se terminaron las palabras. Es el momento de demostrar lo que sos. Es que este viernes, en el sensacional marco del Dique Punta Negra, San Juan comenzará a vivir un fin de semana histórivo con la realización del IRONMAN 51.50 San Juan . Con 1.000 atletas en competencia, el Triatlón Olímpico propone una prueba veloz, electrizante y demoledora.-

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En Aguas abiertas, la exigencia será de 1,5K. Es el primer tramo de la competencia y se realiza en Dique Punta Negra. Es uno de los espacios al aire libre más bellos de la provincia. La línea de largada está sobre el punto culmine del embarcadero. Los atletas ingresan al espejo de agua, nadan un solo giro siguiendo línea de boyas de color, llegan hasta el punto más alejado, realizan el retorno por carril opuesto y concluyen el nado cuando cruzan la línea de llegada puesta sobre el piso del embarcadero.

Ciclismo en ruta, serán 40K. Es el segundo tramo de la competencia. Inicia en el embarcadero de Dique Punta Negra y concluye en la intersección de calles Vicealmirante Ismael Galindez y Soldado Argentino (a pocos metros de la plaza principal), en la localidad Marquesado, Rivadavia. Recorrido: Ruta Interlagos, Calle Las Moras, Hermógenes Ruiz, Vidart, Valentín Ruiz (villa cabecera de Ullum), Arnobio Sánchez, Ruta Provincial 60 hasta bajar paredón de Dique Ullum, Ruta del Sol, y V. Galindez hasta línea de transición.

En el pedestrismo, serán 10K. Es el tercer y último tramo de la competencia. Inicia en la intersección de Vicealmirante Ismael Galindez y Soldado Argentino, en Marquesado. Desde ese sector de Rivadavia, los atletas correrán hacia el centro de la ciudad.

Recorrido: punto de transición, calle San Juan, Granadero Baigorria, Guillermo Tejada, Avenida Libertador Gral. San Martín directo hasta Parque de Rivadavia, bordear el parque por Salvador María del Carril, Punta de Rieles (vía rápida) hasta calle Víctor Hugo Nuche, Avenida José Ignacio de la Roza directo hasta Las Heras, paso por Puente Civico o del Bicentenario, vereda sur de Av. José Ignacio de la Roza, vereda de Avenida España hacia el sur, paso por frente de Teatro de Bicentenario hasta línea de llegada en Plaza Bicentenario.

Este viernes, la actividad comenzará a las 9.50 con el Himno Nacional Argentino en línea de largada. A las 10, Largada oficial de IRONMAN 51.50 San Juan. Lugar: embarcadero de Dique Punta Negra.

Sobre las 12 a 12:10, se estima el arribo aproximado de ganador a línea de llegada. Lugar: Plaza del Bicentenario. A las 16, el cierre aproximado de competencia. Lugar: Plaza del Bicentenario.

A las 16:30, se realizará la Ceremonia de premiación IRONMAN 51.50 San Juan. Lugar: Plaza del Bicentenario. Y a las 19:30, la Cena y bienvenida reservada sólo para atletas. Lugar: Estadio Aldo Cantoni.

EL TRANSITO

San Juan será escenario de uno de los eventos deportivos más grandes del mundo este viernes 30 de octubre, sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, por el que el Gobierno de San Juan, junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes y la Secretaría de Seguridad y Orden Público, detallaron el operativo de circulación vehicular en puntos estratégicos del circuito y tareas de prevención, seguridad y ordenamiento del tránsito.

A diferencia de ediciones anteriores, se programó un cronograma de circulación de tránsito de tal manera que no habrá cortes totales de las arterias principales de la provincia durante la realización del evento internacional.

Viernes 30 de octubre

Hasta las 9 se podrá ingresar al dique Punta Negra.

En la diagonal del RIM22, Marquesado, el tránsito vehicular será controlado por efectivos de la Policía dando prioridad al transporte público, desde las 11.30 a las 12.

Calle Nuche desde el Parque Rivadavia hasta calle Ángel de Rojas, se limitará la circulación vehicular desde las 10.30 a 12.30.

Sábado 31 de octubre

En el tramo de calle España desde Av. Libertador a Ignacio de La Roza, la circulación vehicular será restringida desde las 10 a 13.

Domingo 1 de noviembre

La rotonda de calle Las Moras tendrá circulación vehicular restringida desde las 8.

La Ruta 60, que va a Ullum, tendrá restricción de tránsito desde las 8. Se recomienda circular por Avenida Ignacio de la Roza hasta Zonda.

La avenida Costanera, en Chimbas, tendrá restringido el tránsito vehicular desde las 8 hasta las 17,30. Al igual que calle Centenario desde calle Salta a hasta Ruta 40 Norte.

Para llegar a Albardón, se podrá circular por un carril y la colectora de Ruta 40 Norte.

El anillo externo de la Circunvalación, desde Tucumán a salida de calle Urquiza, tendrá restricción vehicular desde las 12 a las 19.

Por el Conector Sur, sector Este, se podrá circular hasta las 14. Desde Circunvalación hasta la Estación de Trasbordo de RedTulum, se restringirá el tránsito desde las 12 hasta las 18. Cabe destacar que los cruces del conector serán coordinados por efectivos policiales.

La Avenida Libertador desde calle Urquiza a calle Sarmiento, tendrá restricción vehicular desde las 14. En Ruta 40 Sur desde Calle 11 estará Gendarmería derivando el tránsito por calle Alfonso XIII y por Mendoza. A la zona aledaña al Parque de Mayo (Las Heras, España, 25 de Mayo, Cortínez), únicamente con acceso solo peatonal desde las 15.