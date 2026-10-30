    • 30 de octubre de 2026 - 08:16

    Grupo Lorenzo presentó en San Juan el Jeep Avenger: motor turbo con asistencia híbrida y tres versiones

    Grupo Lorenzo presentó el nuevo modelo, pensado para quienes dan su primer paso en la marca. Ya se puede conocer en la concesionaria, con precios de lanzamiento y opciones de financiación.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Grupo Lorenzo presentó oficialmente en San Juan el nuevo Jeep Avenger, la propuesta de la marca para quienes buscan su primer SUV Jeep. El modelo ya puede verse en la concesionaria.

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    Según explicó Gastón Barroso, gerente de ventas de la concesionaria, la gran novedad es el nuevo propulsor 1.0 T200 turbo de 120 CV. A ese motor a combustión se suma una asistencia eléctrica híbrida que lo acompaña, sobre todo en el arranque.

    El habitáculo cuenta con dos pantallas: una central de 12 pulgadas y otra de 8 pulgadas, que reúnen las principales funciones del vehículo. La transmisión es una caja automática de siete velocidades, orientada a la comodidad tanto en la ciudad como en la ruta.

    Barroso destacó que el Avenger ofrece mayor altura que un auto tradicional, lo que mejora la experiencia en trayectos urbanos y en caminos sinuosos. Incorpora frenos a disco en las cuatro ruedas e iluminación LED de nueva generación, equipamiento que, remarcó, responde a lo que hoy buscan las familias en materia de seguridad.

    El Avenger se comercializará en las versiones Altitude, Longitude y Limited, con siete opciones de color. Para el gerente, la marca representa libertad, aventura y practicidad en la ciudad, y este lanzamiento invitará a muchos nuevos clientes a sumarse al universo Jeep.

    Quienes quieran verlo de cerca pueden acercarse a la concesionaria para consultar los precios de lanzamiento y las alternativas de financiación disponibles.

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