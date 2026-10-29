    • 29 de octubre de 2026 - 22:22

    Octubre se despide con un veranito en San Juan: máxima de 31°C y lluvias por la noche

    El SMN anticipa una máxima de 31°C para este 30 de octubre. Después de una tarde calurosa, podrían llegar tormentas aisladas durante la noche.

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    Calor en San Juan. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan tendrá este viernes 30 de octubre una jornada marcada por el calor y la inestabilidad climática. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura alcanzará los 31°C durante la tarde, mientras que hacia la noche aumentará la probabilidad de tormentas aisladas. La jornada comenzará con temperaturas más frescas, pero el termómetro subirá rápidamente con el correr de las horas.

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    Durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 18°C, con viento del sector norte. Por la mañana, las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas y se espera una mínima de 15°C, con circulación de aire predominante del noreste.

    El panorama cambiará durante la tarde, cuando la temperatura llegue a los 31°C, en una franja horaria con cielo mayormente nublado. Será el momento más caluroso del día, antes de un posible cambio en las condiciones meteorológicas.

    Para la noche, el SMN anticipa tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. Además, se espera viento del sector sudoeste y un descenso de la temperatura hasta los 26°C.

    De esta manera, el cierre de la semana laboral estará marcado por una combinación de calor e inestabilidad, con la posibilidad de lluvias durante las últimas horas del viernes.

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