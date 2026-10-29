    • 29 de octubre de 2026 - 22:19

    Iglesia bajo el agua: una fuerte tormenta dejó granizo y calles anegadas

    El fenómeno se desató después de la siesta de este jueves, con intensas lluvias, fuertes truenos y caída abundante de piedra. Hay expectativa por posibles daños en las zonas productivas.

    image
    iglñjhshs
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una intensa tormenta con lluvia y granizo afectó este jueves a distintas localidades del departamento Iglesia. El fenómeno llegó después de la siesta y estuvo acompañado por fuertes truenos y ráfagas de viento. La caída abundante de piedra y las precipitaciones provocaron anegamientos en algunos sectores, entre ellos calles del centro de Rodeo.

    Leé además

    Iglesia avanza con el primer parque solar híbrido comunitario de Argentina, financiado con fondos mineros.

    La provincia avanza en Iglesia con el primer parque solar híbrido comunitario de Argentina, financiado con fondos mineros
    por tercera vez, una escuela agrotecnica de iglesia gano una medalla en la cata san juan: la historia del rosado que conquisto al jurado

    Por tercera vez, una escuela agrotécnica de Iglesia ganó una medalla en la Cata San Juan: la historia del rosado que conquistó al jurado

    Según los primeros reportes de la zona, el granizo tenía un tamaño similar al carozo de una aceituna. Si bien las piedras no alcanzaron grandes dimensiones, cayeron en cantidad suficiente como para cubrir algunos sectores con un manto blanco.

    La tormenta también dejó complicaciones en la circulación vehicular debido a la acumulación de agua. Uno de los puntos afectados fue la calle Santo Domingo, en pleno centro de Rodeo, donde las precipitaciones provocaron anegamientos y cubrieron parte de la calzada.

    Tras el paso del fenómeno climático, la atención estará puesta en las posibles consecuencias para la actividad agrícola del departamento. Por el momento, no se informó si el granizo provocó daños en las plantaciones ni si hubo pérdidas entre los productores rurales de Iglesia.

    La evaluación de las zonas productivas permitirá determinar el impacto que tuvo la tormenta, especialmente por la cantidad de piedra caída durante el episodio.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Defensores. El equipo iglesiano logró su primera victoria en la segunda fecha del Torneo Aniversario.

    Torneo Aniversario en Iglesia, con dos líderes mano a mano

    Alumnos de la Escuela Manuel Alberti, Iglesia.

    Viajaron 200 kilómetros para conocer la ciudad: la inolvidable jornada de los alumnos de una escuela rural de Iglesia

    Calor en San Juan. 

    Octubre se despide con un veranito en San Juan: máxima de 31°C y lluvias por la noche

    Por Redacción Diario de Cuyo
    San Juan cuenta con el primer banco ortopédico provincial exclusivo para personas con discapacidad.

    San Juan creó el primer banco ortopédico provincial, gratuito y exclusivo para personas con discapacidad

    Por Fabiana Juarez