Iglesia bajo el agua: una fuerte tormenta dejó granizo y calles anegadas

El fenómeno se desató después de la siesta de este jueves, con intensas lluvias, fuertes truenos y caída abundante de piedra. Hay expectativa por posibles daños en las zonas productivas.

Una intensa tormenta con lluvia y granizo afectó este jueves a distintas localidades del departamento Iglesia. El fenómeno llegó después de la siesta y estuvo acompañado por fuertes truenos y ráfagas de viento. La caída abundante de piedra y las precipitaciones provocaron anegamientos en algunos sectores, entre ellos calles del centro de Rodeo.

Según los primeros reportes de la zona, el granizo tenía un tamaño similar al carozo de una aceituna. Si bien las piedras no alcanzaron grandes dimensiones, cayeron en cantidad suficiente como para cubrir algunos sectores con un manto blanco.

La tormenta también dejó complicaciones en la circulación vehicular debido a la acumulación de agua. Uno de los puntos afectados fue la calle Santo Domingo, en pleno centro de Rodeo, donde las precipitaciones provocaron anegamientos y cubrieron parte de la calzada.

Tras el paso del fenómeno climático, la atención estará puesta en las posibles consecuencias para la actividad agrícola del departamento. Por el momento, no se informó si el granizo provocó daños en las plantaciones ni si hubo pérdidas entre los productores rurales de Iglesia.