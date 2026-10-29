San Juan creó el primer banco ortopédico provincial, gratuito y exclusivo para personas con discapacidad

Ante el escenario iniciado en 2023, momento en que la Nación dejó de enviar fondos destinados a la adquisición de insumos ortopédicos, el Gobierno de San Juan creó el Banco de Ayudas Técnicas de San Juan, el primer organismo provincial que entrega elementos ortopédicos de manera gratuita y exclusiva para personas con discapacidad.

Este banco ortopédico, que se da bajo el programa “Elementos de apoyo para personas con discapacidad”, funciona con fondos provinciales y promoviendo un modelo de desarrollo social basado en la equidad, la accesibilidad geográfica y la eliminación de barreras para la integración comunitaria.

La gestión y ejecución del programa están a cargo de la Dirección de Personas con Discapacidad , perteneciente al Ministerio de Familia, que se encarga de supervisar minuciosamente cada etapa del proceso, desde la evaluación de las solicitudes iniciales y la determinación de la necesidad específica de cada postulante, hasta la entrega efectiva y el seguimiento de los equipamientos.

El beneficio está dirigido a personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y acrediten residencia en la provincia de San Juan. Si bien la prioridad principal abarca a quienes no posean cobertura de obra social o prepaga, también se contemplan situaciones excepcionales: aquellas personas con cobertura privada que no hayan recibido una respuesta prestacional efectiva podrán postularse acreditando la negativa formal o exhibiendo la copia del pedido de cobertura con una antigüedad superior a los 6 meses.

Entre las condiciones de evaluación, la norma estipula los siguientes ejes de prioridad e ingreso:

Socioeconómicos: los ingresos del grupo familiar conviviente no deben superar el equivalente a 6 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) . Se da prioridad a hogares en situación de alta vulnerabilidad.

los ingresos del grupo familiar conviviente no deben superar el equivalente a . Se da prioridad a hogares en situación de alta vulnerabilidad. Nivel de dependencia: atención preferencial a cuadros de discapacidad severa o de elevada dependencia funcional.

atención preferencial a cuadros de discapacidad severa o de elevada dependencia funcional. Ubicación geográfica: priorización de solicitantes residentes en zonas rurales o alejadas de los centros urbanos.

Una particularidad del sistema es que los elementos entregados pasan a ser patrimonio de los usuarios. Dado su uso intensivo y permanente, estos insumos se pueden renovar o reemplazar tras un lapso de tiempo razonable acreditando su desgaste. La única excepción a esta regla son las camas ortopédicas, las cuales no contemplan recambio. Cada beneficiario puede solicitar un máximo de hasta 3 elementos simultáneos.

Catálogo del banco ortopédico de San Juan

El Banco Provincial de Ayudas Técnicas dispone de una amplia gama de herramientas de apoyo diseñadas para compensar limitaciones funcionales y fomentar la autonomía personal:

Movilidad y marcha: bastones estándar extensibles de aluminio, bastones trípode regulables, bastones canadienses y muletas axilares regulables (para adultos y niños).

bastones estándar extensibles de aluminio, bastones trípode regulables, bastones canadienses y muletas axilares regulables (para adultos y niños). Andadores: andadores ortopédicos fijos de aluminio (para adultos y niños) y andadores con frenos, ruedas y asiento para adultos.

andadores ortopédicos fijos de aluminio (para adultos y niños) y andadores con frenos, ruedas y asiento para adultos. Sillas de ruedas: sillas manuales con freno (aptas de 13 a 120 kg), sillas reforzadas (hasta más de 300 kg) y sillas manuales infantiles (hasta 70 kg).

sillas manuales con freno (aptas de 13 a 120 kg), sillas reforzadas (hasta más de 300 kg) y sillas manuales infantiles (hasta 70 kg). Cuidado antiescaras y descanso: colchones antiescaras inflables con bomba de aire, almohadones antiescaras cuadrados para sillas de ruedas, almohadones de rotación impermeable y camas ortopédicas de movimiento manual con dos barrales.

colchones antiescaras inflables con bomba de aire, almohadones antiescaras cuadrados para sillas de ruedas, almohadones de rotación impermeable y camas ortopédicas de movimiento manual con dos barrales. Vida diaria y apoyos específicos: tablas de transferencia rectas, cubiertos adaptados (angulados de acero con mango antideslizante), platos antideslizantes con ventosa y bastones plegables para personas ciegas.

Requisitos y procedimiento de solicitud

Para iniciar el expediente administrativo, la persona interesada o su representante deben acudir a la Mesa de Entradas de la Dirección de Personas con Discapacidad, ubicada en calle Hipólito Yrigoyen 2950 Este.

Documentación requerida para expediente nuevo:

Fotocopia del DNI y constancia de CUIL del solicitante y de todo el grupo familiar conviviente.

Certificación negativa emitida por la ANSES para todos los integrantes del hogar.

Fotocopia del Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Nota dirigida al Ministro de Familia y Desarrollo Humano solicitando la incorporación al programa.

Prescripción o pedido médico detallado que especifique la necesidad técnica requerida.

Disponibilidad para la confección de un informe social a cargo del Departamento Social de la Dirección.

Solicitud de reemplazo por desgaste o rotura

En caso de requerir la renovación de un insumo previamente otorgado, no es necesario iniciar un expediente completo desde cero. El trámite simplificado requiere:

Acreditación gráfica (fotografías) o presentación física del elemento para constatar el deterioro evidente.

Pedido médico actualizado con fecha posterior a la emisión del expediente original.

Nuevo informe social emitido por profesionales de la Dirección para justificar el reemplazo.

Además de la entrega del equipamiento, el equipo interdisciplinario de la provincia brinda orientación técnica y acompañamiento psicosocial a las familias. Esta asistencia contempla pautas precisas sobre el uso correcto y las tareas de mantenimiento de los dispositivos, asegurando su conservación y prolongando su vida útil en favor del bienestar de los destinatarios.