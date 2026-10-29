San Juan creó el primer banco ortopédico provincial, gratuito y exclusivo para personas con discapacidad

Ante el escenario iniciado en 2023, momento en que la Nación dejó de enviar fondos destinados a la adquisición de insumos ortopédicos, el Gobierno de San Juan creó el Banco de Ayudas Técnicas de San Juan, el primer organismo provincial que entrega elementos ortopédicos de manera gratuita y exclusiva para personas con discapacidad.
Este banco ortopédico, que se da bajo el programa “Elementos de apoyo para personas con discapacidad”, funciona con fondos provinciales y promoviendo un modelo de desarrollo social basado en la equidad, la accesibilidad geográfica y la eliminación de barreras para la integración comunitaria.
La gestión y ejecución del programa están a cargo de la Dirección de Personas con Discapacidad, perteneciente al Ministerio de Familia, que se encarga de supervisar minuciosamente cada etapa del proceso, desde la evaluación de las solicitudes iniciales y la determinación de la necesidad específica de cada postulante, hasta la entrega efectiva y el seguimiento de los equipamientos.
Beneficios del banco ortopédico de San Juan
El beneficio está dirigido a personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y acrediten residencia en la provincia de San Juan. Si bien la prioridad principal abarca a quienes no posean cobertura de obra social o prepaga, también se contemplan situaciones excepcionales: aquellas personas con cobertura privada que no hayan recibido una respuesta prestacional efectiva podrán postularse acreditando la negativa formal o exhibiendo la copia del pedido de cobertura con una antigüedad superior a los 6 meses.
Entre las condiciones de evaluación, la norma estipula los siguientes ejes de prioridad e ingreso:
- Socioeconómicos: los ingresos del grupo familiar conviviente no deben superar el equivalente a 6 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Se da prioridad a hogares en situación de alta vulnerabilidad.
- Nivel de dependencia: atención preferencial a cuadros de discapacidad severa o de elevada dependencia funcional.
- Ubicación geográfica: priorización de solicitantes residentes en zonas rurales o alejadas de los centros urbanos.
Una particularidad del sistema es que los elementos entregados pasan a ser patrimonio de los usuarios. Dado su uso intensivo y permanente, estos insumos se pueden renovar o reemplazar tras un lapso de tiempo razonable acreditando su desgaste. La única excepción a esta regla son las camas ortopédicas, las cuales no contemplan recambio. Cada beneficiario puede solicitar un máximo de hasta 3 elementos simultáneos.
Catálogo del banco ortopédico de San Juan
El Banco Provincial de Ayudas Técnicas dispone de una amplia gama de herramientas de apoyo diseñadas para compensar limitaciones funcionales y fomentar la autonomía personal:
- Movilidad y marcha: bastones estándar extensibles de aluminio, bastones trípode regulables, bastones canadienses y muletas axilares regulables (para adultos y niños).
- Andadores: andadores ortopédicos fijos de aluminio (para adultos y niños) y andadores con frenos, ruedas y asiento para adultos.
- Sillas de ruedas: sillas manuales con freno (aptas de 13 a 120 kg), sillas reforzadas (hasta más de 300 kg) y sillas manuales infantiles (hasta 70 kg).
- Cuidado antiescaras y descanso: colchones antiescaras inflables con bomba de aire, almohadones antiescaras cuadrados para sillas de ruedas, almohadones de rotación impermeable y camas ortopédicas de movimiento manual con dos barrales.
- Vida diaria y apoyos específicos: tablas de transferencia rectas, cubiertos adaptados (angulados de acero con mango antideslizante), platos antideslizantes con ventosa y bastones plegables para personas ciegas.
Requisitos y procedimiento de solicitud
Para iniciar el expediente administrativo, la persona interesada o su representante deben acudir a la Mesa de Entradas de la Dirección de Personas con Discapacidad, ubicada en calle Hipólito Yrigoyen 2950 Este.
Documentación requerida para expediente nuevo:
- Fotocopia del DNI y constancia de CUIL del solicitante y de todo el grupo familiar conviviente.
- Certificación negativa emitida por la ANSES para todos los integrantes del hogar.
- Fotocopia del Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
- Nota dirigida al Ministro de Familia y Desarrollo Humano solicitando la incorporación al programa.
- Prescripción o pedido médico detallado que especifique la necesidad técnica requerida.
- Disponibilidad para la confección de un informe social a cargo del Departamento Social de la Dirección.
Solicitud de reemplazo por desgaste o rotura
En caso de requerir la renovación de un insumo previamente otorgado, no es necesario iniciar un expediente completo desde cero. El trámite simplificado requiere:
- Acreditación gráfica (fotografías) o presentación física del elemento para constatar el deterioro evidente.
- Pedido médico actualizado con fecha posterior a la emisión del expediente original.
- Nuevo informe social emitido por profesionales de la Dirección para justificar el reemplazo.
Además de la entrega del equipamiento, el equipo interdisciplinario de la provincia brinda orientación técnica y acompañamiento psicosocial a las familias. Esta asistencia contempla pautas precisas sobre el uso correcto y las tareas de mantenimiento de los dispositivos, asegurando su conservación y prolongando su vida útil en favor del bienestar de los destinatarios.