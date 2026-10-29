Juegos Evita: San Juan tendrá 415 representantes en Mar del Plata

La delegación de San Juan que participará en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026 llevó a cabo una reunión informativa para ultimar los detalles de cara a la competencia nacional. El encuentro contó con la presencia del secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara; y el director de Deporte en la Comunidad, Marcelo González. También participaron deportistas y familiares, quienes recibieron información sobre la organización del viaje, la logística y los aspectos generales que deberán tener en cuenta durante el desarrollo de la competencia.

La delegación provincial estará integrada por 415 personas y partirá el próximo domingo 1 de noviembre rumbo a Mar del Plata. Los representantes sanjuaninos competirán en disciplinas convencionales, adaptadas, deportes electrónicos y freestyle.

La salida está prevista para el domingo 1 de noviembre, a las 13:30, desde el Club Julio Mocoroa, ubicado en Capital. El operativo de traslado contará con ocho colectivos y el regreso a la provincia está programado para el sábado 7 de noviembre.

En esta edición, San Juan tendrá representantes de 16 departamentos y participará en una amplia variedad de disciplinas deportivas, tanto convencionales como adaptadas. Además, la delegación contará con presencia en deportes electrónicos (e-sports) y freestyle. La única disciplina en la que la provincia no tendrá representantes será breaking.

Para llegar a esta instancia nacional, los participantes atravesaron un proceso clasificatorio que comenzó con la etapa municipal, continuó con la etapa zonal, en la que compitieron los ganadores de cada municipio, y siguió con la etapa provincial, disputada por quienes resultaron vencedores de la instancia zonal. Finalmente, los clasificados obtuvieron su lugar para representar a San Juan en la competencia nacional.

JUEGOS EVITA

Los Juegos Nacionales Juveniles Evita reunirán a más de 8.000 jóvenes de hasta 17 años de todo el país, en una competencia que promueve el desarrollo deportivo, la inclusión, la integración federal y el intercambio de experiencias entre atletas de distintas provincias.

En este contexto, el Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Deporte, asumirá la totalidad de los costos de traslado y participación de los integrantes de la delegación, con el objetivo de garantizar que los representantes provinciales puedan formar parte de esta importante cita deportiva nacional.

De esta manera, San Juan ultima los preparativos para una nueva participación en los Juegos Nacionales Juveniles Evita, acompañando a sus jóvenes deportistas en una experiencia que trasciende los resultados y fortalece valores como el compañerismo, el respeto, el esfuerzo y el juego limpio.