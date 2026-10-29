Despedida de Tevez: el Apache confirmó que Messi y Riquelme estarán, todos los detalles

La despedida de Carlos Tevez empieza a tomar forma y promete convertirse en uno de los grandes eventos futbolísticos del cierre de 2026. El Apache confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme jugarán en el homenaje que se realizará el domingo 20 de diciembre en la Bombonera, mientras todavía mantiene la ilusión de sumar a Cristiano Ronaldo y reunir en una misma noche a varias de las figuras más importantes con las que compartió su extensa carrera.

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“ Messi va a jugar y Riquelme también ”, afirmó Tevez durante una entrevista junto a Rio Ferdinand, su excompañero en Manchester United. De esta manera, confirmó dos de los nombres que más expectativa generaban desde que comenzó a organizarse el evento. Ferdinand también aseguró que estará presente en Buenos Aires para acompañar al argentino.

El partido está previsto para el domingo 20 de diciembre en la Bombonera y formará parte de un espectáculo denominado “Adiós Apache”, bajo el lema “De alcanzapelotas a leyenda”. Tevez, que puso punto final a su carrera como futbolista profesional en 2022, tendrá finalmente la posibilidad de despedirse dentro del estadio donde construyó buena parte de su historia.

La presencia de Messi tiene un significado especial por los años que ambos compartieron en la Selección argentina . Tevez coincidió con el rosarino desde sus primeros pasos en la Mayor, atravesaron juntos Mundiales, Copas América y distintos ciclos de la Albiceleste, y mantuvieron una relación cercana más allá de sus carreras en clubes.

El anuncio de la fecha del partido de despedida de Carlos Tevez. (Foto Instagram: @carlitostevez)

Riquelme, por su parte, no solamente estará presente por su historia compartida con Tevez en Boca y la Selección, sino que también tuvo un rol fundamental para concretar el homenaje. El actual presidente del Xeneize autorizó la utilización de la Bombonera y trabajó junto al Apache en la organización del evento. La incógnita sobre si Román volvería a ponerse los botines quedó despejada con la declaración de Tevez.

El encuentro podría dividirse entre un equipo compuesto por glorias de Boca y otro integrado por amigos y excompañeros internacionales de Tevez. Entre las posibilidades que se manejan, Carlos Bianchi podría dirigir a las figuras vinculadas al Xeneize y Roberto Mancini estar al frente del combinado internacional.

¿Cristiano Ronaldo también jugará en la Bombonera?

La gran incógnita pasa ahora por Cristiano Ronaldo. Tevez compartió vestuario con el portugués en Manchester United entre 2007 y 2009 y nunca ocultó su deseo de contar con él en la despedida. Tiempo atrás, cuando le preguntaron si intentaría llevarlo a Buenos Aires, respondió sin vueltas: “A Cristiano lo voy a buscar yo”.

Carlos Tevez y Cristiano Ronaldo jugando para el Manchester United.

Por ahora, la presencia de CR7 no está confirmada, aunque hay un dato que alimenta las posibilidades. El portugués terminaría su actividad con Al Nassr el 14 de diciembre y el conjunto saudí no volvería a competir oficialmente hasta febrero de 2027, por lo que tendría disponibilidad para viajar a Argentina seis días después.

Una eventual presencia de Cristiano convertiría la noche en un acontecimiento todavía más especial. Tevez podría reunir a Messi y Ronaldo en un mismo evento y existe incluso la posibilidad de que compartan equipo, algo que prácticamente no ocurrió a lo largo de sus carreras pese a haber protagonizado durante más de una década la gran rivalidad del fútbol mundial.

Las otras figuras que podrían acompañar a Tevez

La lista definitiva todavía no fue publicada, pero ya comenzaron a trascender varios nombres de enorme peso. Entre los ex Boca aparecen Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso y Diego Cagna, mientras que otros futbolistas ligados a la Selección argentina también dieron el visto bueno, como Sergio Agüero, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso y Gabriel Batistuta.

También se espera una fuerte presencia internacional debido al recorrido que tuvo Tevez por Manchester United, Manchester City y Juventus. Algunos de los nombres mencionados son:

Gianluigi Buffon , compañero suyo en Juventus.

Edwin van der Sar , con quien coincidió en Manchester United.

Arturo Vidal , otro excompañero en Juventus.

Patrice Evra , uno de sus amigos más cercanos de la etapa en Inglaterra.

Wayne Rooney y Paul Scholes, también vinculados a aquel histórico Manchester United.

Dentro del fútbol argentino también aparecen como posibles invitados Guillermo Barros Schelotto, Roberto Abbondanzieri, Marcelo Delgado, Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, Ángel Di María, Ezequiel Lavezzi y Maximiliano Rodríguez, aunque varios de esos nombres todavía esperan confirmación formal.

Incluso podrían sumarse figuras de otros deportes que mantienen relación con Boca o con Tevez, como Juan Martín del Potro y Franco Colapinto.

Una fiesta que irá más allá del partido

La despedida no será solamente un encuentro de fútbol. La organización prepara una jornada con distintos espectáculos y números musicales, además de la presentación de figuras vinculadas a cada etapa de la carrera del Apache. Infobae adelantó que podrían participar artistas populares elegidos personalmente por Tevez.

El evento tendrá además transmisión televisiva de ESPN y está previsto para el domingo 20 de diciembre. Todavía resta conocer cómo será la venta de entradas, los horarios definitivos y la nómina completa de invitados.