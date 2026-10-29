Desamparados goleó a Marquesado, clasificó a la final y buscará la gloria en el Clausura

Sportivo Desamparados no dejó lugar para las dudas. En el Serpentario, ante su gente y con la confianza que le dio haber sido el mejor de la fase regular, el Puyutano sacó a relucir sus credenciales, derrotó con contundencia por 3 a 0 a Marquesado y selló su clasificación a la final del Torneo Clausura del fútbol sanjuanino. El objetivo está cada vez más cerca, aunque todavía queda el último paso.

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El Víbora salió decidido a imponer condiciones desde el arranque. Sabía que tenía la ventaja deportiva a su favor por haber terminado en lo más alto de la tabla por lo tanto el empate lo clasificaba a la final, pero aún así no quiso especular con esa posibilidad. Fue a buscar el partido y encontró su premio a los 27 minutos de la primera etapa, cuando Agustín Aguilar apareció para romper el cero y desatar el festejo en el Serpentario.

El gol le dio tranquilidad al conjunto local, que manejó los tiempos y se fue al descanso con la ventaja. Del otro lado, Marquesado tenía la obligación de cambiar la historia si pretendía seguir en carrera, pero el panorama se le complicó todavía más apenas comenzó el complemento.

A los cinco minutos de la segunda parte, Santiago Tello volvió a golpear y estiró la diferencia. El 2 a 0 fue un baldazo de agua fría para el Far West, que desde ese momento quedó obligado a arriesgar para intentar una remontada que parecía cada vez más difícil.

Con la clasificación encaminada, Desamparados no se conformó. Sostuvo el control del encuentro, aprovechó los espacios y terminó de liquidar la semifinal a los 34 minutos del complemento. Lucca Flores apareció para marcar el tercero y sentenciar una victoria que no dejó margen para la discusión.

El pitazo final confirmó lo que el Puyutano había construido durante toda la campaña: una fase regular sobresaliente y una semifinal resuelta con autoridad. Marquesado quedó en el camino y el equipo de Puyuta se ganó su lugar en el partido más esperado del campeonato.

Ahora, por la corona

Enfrente estará Minero, el último campeón del Torneo Apertura, que consiguió su pasaje a la definición después de eliminar a Alianza en la tanda de penales. Dos equipos que llegan con argumentos para pelear por el título y que ahora tendrán que demostrar quién merece quedarse con la corona del Clausura.

La final se disputará el jueves próximo en estadio neutral (podría ser el Bicentenario) y sin ventaja deportiva. Eso significa que el primer puesto conseguido por Desamparados en la fase regular ya no tendrá peso en la definición. Si los 90 minutos terminan igualados, el campeón se resolverá desde el punto penal.

Desamparados ya hizo su parte: fue el mejor de la fase regular, respondió en la semifinal y se metió en la gran final. Ahora tendrá a Minero enfrente y un título en juego. El Puyutano quiere que su gran campaña termine con una vuelta olímpica que le dará la chance de jugar una Superfinal, precisamente ante Minero, para ahí si abrazarse con la gloria que hace 36 años no logra alcanzar en un torneo oficial.