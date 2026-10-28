    • 28 de octubre de 2026 - 06:44

    Todo o nada en Puyuta: Desamparados y Marquesado, mano a mano por el pasaje a la final del Clausura

    El Víbora recibe este miércoles a las 21 horas al Tricolor con la ventaja deportiva a favor. El ganador del cruce se enfrentará a Atlético Minero por el título.

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    Diario de Cuyo | Vanessa Chaparro
    Por Vanessa Chaparro

    El Torneo Clausura del fútbol sanjuanino en Primera División entra en su etapa decisiva. Sportivo Desamparados y Atlético Marquesado se verán las caras en el estadio del Puyutano para definir al segundo finalista. El encuentro se disputará este miércoles desde las 21 horas y en 90 minutos definirán al rival de Minero en la final.

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    El conjunto puyutano llega a esta instancia decisiva tras dejar en el camino a Unión en un parejo encuentro que finalizó 1 a 1, logrando el pase a semifinales gracias a la ventaja deportiva por su posición en la tabla. De cara al choque de esta noche, el Víbora volverá a contar con este beneficio: en caso de que el partido termine igualado al cabo de los 90 minutos, será Desamparados quien avance directamente a la definición del torneo.

    Por su parte, Atlético Marquesado arriba tras superar una ajustada serie frente a 9 de Julio, a quien eliminó mediante la definición por penales.

    El equipo que resulte ganador se clasificará a la gran final del certamen, donde ya espera Atlético Minero, conjunto que consiguió su pasaje tras derrotar a Atlético de la Juventud Alianza. La finalísima se disputará en cancha neutral con la presencia de ambas parcialidades, en una fecha y sede que serán confirmadas por las autoridades de la Liga en las próximas horas. El árbitro del encuentro se designará en el transcurso de la mañana.

    Venta de entradas y valores para el público

    Desde la institución de Puyuta informaron los precios del expendio de localidades para presenciar el partido de esta noche. La compra será por la secretaría del club de 12 a 18 horas, mientras que por las boleterías desde las 19 hasta el comienzo. O vía online a través de AccessFan haciendo click AQUÍ.

    No Socios

    Popular: $10.000

    Platea: $15.000

    Jubilados y Menores (Popular): $5.000

    Jubilados y Menores (Platea): $8.000

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    Popular: Sin cargo

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    Jubilados y Menores: Platea y Popular sin cargo

    Escuela de Fútbol, Futsal y Fútbol Femenino: $5.000

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