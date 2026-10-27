    • 27 de octubre de 2026 - 21:47

    Argentinos Juniors le ganó a Independiente Rivadavia y alcanzó a Boca en la cima de la Tabla Anual

    El Bicho se impuso 1-0 con un gol de Sebastián Prieto y llevó la definición del Campeón de Liga a la última fecha de la fase regular. Boca sigue primero por diferencia de gol y ya no podrá consagrarse en la próxima jornada.

    Sebastián Prieto marcó el gol de la victoria para Argentinos Juniors, que igualó a Boca en la tabla anual.&nbsp;

    Sebastián Prieto marcó el gol de la victoria para Argentinos Juniors, que igualó a Boca en la tabla anual. 

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    Argentinos Juniors consiguió un triunfo clave frente a Independiente Rivadavia, se subió a la cima de la Tabla Anual junto a Boca y postergó la definición del Campeón de Liga hasta la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura.

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    En un encuentro parejo y disputado con intensidad, el equipo dirigido por Nicolás Diez se impuso 1-0 gracias a un potente remate de Sebastián Prieto desde afuera del área, que encontró una respuesta floja del arquero Nicolás Bolcato.

    Con este resultado, el Bicho llegó a los 57 puntos en la temporada, la misma cantidad que suma Boca. Sin embargo, el conjunto de La Paternal ocupa el segundo puesto por diferencia de gol: tiene un saldo de +11, mientras que el Xeneize cuenta con +21.

    Boca ya no podrá definir el título en la próxima fecha

    La victoria de Argentinos modificó el panorama de la pelea por el Campeón de Liga. Boca se quedó sin posibilidades de asegurar el reconocimiento en la próxima jornada, incluso si logra imponerse ante River en el Superclásico.

    De esta manera, el equipo de la Ribera deberá esperar hasta la última fecha para conocer si termina en lo más alto de la clasificación anual. En esa instancia se enfrentará a Defensa y Justicia en La Bombonera.

    Argentinos, por su parte, visitará el lunes a Atlético Tucumán y luego recibirá a Huracán en la fecha 16. En la recta final también buscarán sumar Rosario Central, que se medirá con Sarmiento como visitante y con Estudiantes de Río Cuarto como local, y Vélez, que enfrentará a San Lorenzo en casa y a Unión fuera de su estadio.

    La Tabla Anual, clave para las copas internacionales de 2027

    Con el Torneo Clausura cerca de su cierre, la Tabla Anual también define buena parte de las clasificaciones a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2027.

    Belgrano de Córdoba, campeón del Torneo Apertura tras vencer a River en la final disputada en Córdoba, ya aseguró su lugar en la fase de grupos de la próxima Libertadores. Además, el Pirata disputará el Trofeo de Campeones a fin de año frente al ganador del Clausura.

    La clasificación anual se elabora con la suma de los puntos obtenidos por cada equipo durante las 16 fechas de la fase regular del Apertura y las 16 del Clausura. Los partidos correspondientes a los playoffs no se computan para esta tabla.

    Además de repartir gran parte de los cupos internacionales, el equipo que termine en el primer puesto al cierre de la temporada será reconocido como Campeón de Liga. Con Argentinos y Boca igualados en puntos, la diferencia de gol y los resultados de la última fecha serán determinantes para conocer al ganador.

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