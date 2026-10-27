Destacada actuación sanjuanina en el Torneo Nacional de Futsal: Alianza y Lobos trajeron copas desde San Luis

Los equipos juveniles de la provincia brillaron en el certamen "Entre Suela y Sierras" disputado en La Punta.

La Sub 13 de Alianza tuvo una destacada participación en el Nacional de San Luis, consagrandose en la Copa de Plata tras vencer a Rawson.

El futsal juvenil de San Juan dejó su sello de jerarquía en la provincia de San Luis. En el marco de la segunda edición del Torneo Nacional "Entre Suela y Sierras", disputado en la localidad de La Punta, la delegación sanjuanina integrada por Atlético Alianza, Club Deportivo Lobos, Barrio San Ricardo y Rawson completó un certamen brillante frente a potencias del salonismo de la AFA, cosechando múltiples títulos y podios en las divisiones formativas.

Alianza campeón en la Sub 13 de la Copa de Plata En la categoría Sub 13, Atlético Alianza tuvo un desempeño sobresaliente y se consagró campeón de la Copa Plata tras vencer por 3 a 2 en un disputado clásico de sanjuaninos a Rawson en la gran final. Los chicos dirigidos por Juan Amuchastegui y Matías Aguirre cerraron un torneo de altísimo nivel, registrando como única caída en todo el trayecto la fase de grupos frente a San Lorenzo de Almagro, conjunto que avanzó a la final de la Copa de Oro donde cayó ante 17 de Agosto.

En Sub 17 de la Copa de Oro, Alianza no pudo en la final La categoría Sub 17 también le dio grandes alegrías al club de Santa Lucía. El Lechuzo alcanzó la final de la Copa de Oro tras un camino exigente y se quedó con el subcampeonato nacional luego de caer en la definición frente al poderoso 17 de Agosto, bicampeón vigente del futsal de la AFA.

Lobos, doble campeonato por la Copa Plata Por su parte, el Club Deportivo Lobos de San Juan firmó una actuación memorable al consagrarse campeón de la Copa Plata por duplicado. En la categoría Sub 15, Lobos se impuso en la final ante Mirador por 6 a 5 para celebrar el título.

En tanto, en la Sub 17, el conjunto sanjuanino también alzó el trofeo máximo de la Copa Plata tras superar en la definición a Barrio San Ricardo, en otro duelo de representantes de la provincia que terminó con un marcador de 6-0 en favor de Lobos.