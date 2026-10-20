Apareció la sanjuanina ganadora de los más de $1.400 millones del Quini 6 y comenzó a tramitar su cobro

Se trata de una mujer joven que se presentó en la Caja de Acción Social para reclamar los más de 1.400 millones de pesos tras acertar los seis números en la modalidad Tradicional.

Compartir







Apenas 36 horas después del sorteo, la afortunada ganadora del premio histórico del Quini 6 se presentó este martes por la mañana en la sede de la Caja de Acción Social (CAS) para iniciar los trámites formales y hacer efectivo el cobro. La joven llevaba consigo la boleta favorecida con $1.418.485.786,20, el pozo más abultado registrado en la historia de la provincia de San Juan.

Fuentes oficiales del organismo ratificaron la presencia de la jugadora, aunque aclararon que sus datos personales, edad exacta e identidad completa se mantendrán bajo estricta reserva. Esta medida responde a los protocolos de confidencialidad y seguridad que aplica la institución pública para resguardar la integridad de las personas que obtienen sumas de semejante magnitud.

La combinación millonaria integrada por los números 07, 09, 11, 17, 25 y 31 fue jugada en el departamento de Rivadavia, más precisamente en la Subagencia 830, ubicada sobre la calle Coll 148. El comercio es atendido desde hace más de dos décadas por el matrimonio conformado por Edith Myriam Arias y Mario Andrada, quienes se enteraron del evento a través de la televisión y festejaron haber vendido el ticket ganador.