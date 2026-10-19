Una joven sanjuanina murió en un brutal choque cuando viajaba a festejar el Día de la Madre

La comunidad de Jáchal atraviesa momentos de intenso dolor tras confirmarse el fallecimiento de Luana Natalí Gallardo Leiria, una joven sanjuanina que perdió la vida este domingo 18 de octubre en un grave accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 100, en la zona conocida como La Escondida, en las cercanías de la localidad rionegrina de Catriel.

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La joven se desplazaba en un automóvil junto a su madre, Natalí Leiria (45), y su hermana menor, Avril. Por causas que aún son objeto de investigación judicial y policial, el vehículo familiar colisionó de frente contra una camioneta que, según las primeras precisiones, pertenecía a una empresa del sector petrolero.

A raíz del fuerte impacto, Luana murió en el acto, en tanto que su madre y su hermana sufrieron politraumatismos de diversa consideración y debieron ser trasladadas de urgencia a un centro asistencial de la zona para recibir atención médica.

Detrás del trágico siniestro vial se esconde un contexto desgarrador que conmueve a todo el departamento del norte sanjuanino. La familia Gallardo Leiria viajaba hacia el sur con la ilusión de concretar un esperado reencuentro familiar en el marco del Día de la Madre y del cumpleaños de Javier Leiria, hermano de Natalí y tío de la joven fallecida.

Incluso los abuelos de Luana habían emprendido viaje desde Jáchal con la intención de reunirse todos en el festejo. Sin embargo, el destino cambió de forma dramática a la altura de Catriel cerca de las 13:30 del domingo.

La víctima era nieta de Víctor Leiria y Jazmín Castro, integrantes de una querida y reconocida familia jachallera, por lo que la noticia provocó una profunda ola de pesar y muestras de apoyo en las redes sociales y en cada rincón del departamento.

Investigación en marcha

En el lugar del hecho trabajó personal de Bomberos Voluntarios de Catriel, efectivos de la Policía de Río Negro y agentes de Protección Civil, quienes realizaron las pericias correspondientes y el despeje de la calzada.

Por estas horas, la Justicia rionegrina avanza con las actuaciones sumariales para determinar con precisión las responsabilidades y la mecánica del choque, mientras la provincia de San Juan y la comunidad de Jáchal aguardan con expectativa por la evolución médica de Natalí y la pequeña Avril.